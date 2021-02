Chi è Massimiliano, il nuovo tronista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi? Nel programma di Canale 5 è tempo di una rotazione di poltrone. Un tronista ha abbandonato, l’altro, Davide, ha scelto. La terza? Sophia, pare invece ancora indecisa. Per sostituire però i due ragazzi che hanno abbandonato lo studio la conduttrice ed il suo staff hanno chiamato nuovi protagonisti dello show. Cerchiamo dunque di conoscere uno di essi e capire quale tipo di ragazza, scendendo dalle scale, finirà per rapirgli il cuore.

Chi è Massimiliano? Da Anzio a Uomini e Donne

Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Il bel giovane si chiama Massimiliano. Di lui sappiamo che ha solo 20 anni e viene da Anzio. Come mai così giovane? Se da un lato molte telespettatrici, scoprendone l’età, si sono sentite “vecchie”, dall’altro altre fan del programma hanno pensato che Maria De Filippi abbia voluto prendere qualcuno che non potesse interessare alle dame del trono Over con cui i ragazzi condividono, da quest’anno, lo studio. Secondo qualche utente social, infatti, tronisti, troniste, dame e cavalieri potranno condividere solo palco e nulla più. Eppure nella prima parte della nuova stagione televisiva del programma non sono avvenute commistioni fra “vecchi” e “giovani”. A parte nel caso del corteggiamento di Armando nei confronti di una corteggiatrice di uno dei tronisti, non vi è stato alcun mix fra i protagonisti di quello che prima era Uomini e Donne trono classico e Uomini e Donne trono Over.

Che altro sappiamo di Massimiliano? Il nuovo tronista a soli 13 anni ha cambiato vita. Sono state tante, infatti, le difficoltà che il ragazzo ha dovuto affrontare. Eppure le esperienze fatte lo hanno formato e soddisfatto della persona che è diventato oggi.

Cosa è accaduto? Massimiliano ha raccontato che nell’ormai lontano 2013 suo padre ha deciso di andarsene. Da lì in poi sono iniziati i problemi economici. Lui, sua madre e sua sorella hanno dovuto rimboccarsi le maniche.

Nel video presentazione il nuovo tronista ha detto: “Prima il nostro frigo era sempre pieno. Ci siamo trovati a fare la fila alla Caritas, perché non sapevamo come fare la spesa. È stata l’esperienza che più mi ha formato nella vita“. Massimiliano è sempre andato avanti a testa alta. Prima ha fatto il muratore, poi il barman ed infine ha iniziato a lavorare in una carrozzeria.

La ragazza giusta per Massimiliano: che caratteristiche dovranno avere le corteggiatrici?

Grazie a sua madre Massimiliano ha detto di credere e di aver sempre creduto nell’amore. Il giovane vorrebbe vivere spensieratamente i suoi vent’anni e lasciarsi andare ad un sentimento così grande.

Per rapirgli il cuore le ragazze dovranno essere dolci e sincere.