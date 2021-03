Chi è Fariba Tehrani? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Fariba Tehrani chi è, cosa fa, da dove viene?

Conosciuta al grande pubblico come la madre di Giulia Salemi, nota influencer ed ex concorrente dell’ultima edizione di Grande Fratello Vip. Se la mamma sviluppa le stelle polemiche della figlia, siamo tranquilli che l’isola sarà parecchio rovente, e non solo per le temperature!! Non è nuova ai reality: partecipa insieme alla figlia al programma televisivo Pechino Express nel 2015, come la coppia “Le Persiane”. È stata spesso ospite di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Con la sua personalità incontenibile darà sicuramente del filo da torcere a tutti i naufraghi.

Fariba arriva in Italia all’età di 18 ani per sfuggire alla situazione difficile del suo Paese dove c’era la guerra. Conosce un ragazzo italiano e se ne innamora. Nasce Giulia, ma il matrimonio naufraga, tuttavia la donna rimane in Italia. Continua la sua carriera di imprenditrice come proprietaria di un centro benessere.

