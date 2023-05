Tutto pronto a Roma per il consueto Concerto del Primo Maggio 2023, l’evento di musica dal vivo gratuito più grande d’Europa. Da ben 34 anni, il concerto, unisce il mondo del lavoro e quello della musica e dei giovani. Ecco di seguito la guida definitiva e cosa succederà quest’anno in Piazza San Giovanni in Laterano. Dai conduttori a chi canta al concerto del primo maggio 2023, fino alla scaletta. Tutte le informazioni.

Chi canta al Concerto Primo Maggio 2023: scaletta, cantanti e dove vederlo in tv

In Piazza San Giovanni a Roma, in Tv, in streaming e in radio, si rinnova l’appuntamento con il consueto Concerto del Primo Maggio 2023. L’evento ha come slogan il primo articolo della Costituzione Italiana: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. È stato scelto dai vertici dei tre sindacati, Cgil, Cisl e Uil omaggiando proprio la Carta Costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore. Tema di quest’anno: «Generazione #1M2023».

Cos’è il concerto del Primo Maggio?

Nato nel 1990, soprannominato anche il “concertone” è il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa. Arrivato alla sua 34ma edizione, è promosso dalle tre sigle sindacali confederali, Cgil, Cisl e Uil. L’evento musicale è organizzato da iCompany, e si avvale della regia di Fabrizio Guttuso. Ogni anno richiama a piazza centinaia di migliaia di spettatori.

L’evento che non ha conosciuto interruzioni. Anche negli anni più difficili come quelli appena trascorsi della pandemia, 2020 e 2021, la musica non si è fermata e ha celebrato la Festa dei Lavoratori con esibizioni dal vivo, in diretta tv. Nel 2020, l’anno del «Concertone straordinario» furono allestiti palchi e Roma, Milano, Bologna, Napoli, Bassano Del Grappa e Firenze. Quartier generale, l’Auditorium Parco della Musica sempre nella Capitale.

Dove vedere il Concerto Primo Maggio 2023

L’apertura del Concertone è prevista alle ore 14:00. L’evento viene integralmente in diretta, su Rai 3 e su Rai Radio 2. Oltre che su RaiPlay e su Rai Italia, il canale dedicato agli italiani all’estero, sempre a partire dalle 15:15. Solo su Rai 3 la diretta subirà una pausa, dalle 19.00 alle 20.00, per dare spazio alle edizioni quotidiane dei telegiornali.

Scaletta Concerto Primo Maggio 2023

Nel backstage è stata allestita una postazione in collaborazione con la SIAE dove si avvicenderanno le conduttrici di Rai Radio 2 e i tanti artisti e ospiti, protagonisti dell’evento musicale. Alle 16.00 ci saranno Diletta Parlangeli e LaMario. Dalle 20.00 tocca a Carolina Di Domenico ed Elena Di Cioccio. Solo in piazza, durante la pausa della diretta televisiva, dalle 19.00 alle 20.00 è previsto il dj set di Ema Stokholma.

La diretta di Rai Radio 2 è disponibile anche in video sul Canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat, in diretta streaming su RaiPlay e su RaiPlay Sound. Dopo la pausa dalle 19.00 alle 20.00, per dare spazio ai Tg e alle notizie di cronaca e attualità, il Concerto Primo Maggio 2023 riprende e dura fino a mezzanotte. La diretta tv dura in tutto 8 ore.

I conduttori Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio

Per il sesto anno a condurre l’evento sarà Ambra Angiolini. Con lei ci sarà Fabrizio Biggio, spalla di Rosario Fiorello a Viva Rai2!.

Cantanti Concerto Primo Maggio 2023

Si inizia in piazza, alle 14.00 con l’opening act di Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro. Dalle 15.00 in poi Lazza, Coma Cose, Geolier ed Emma si alterneranno sul palco a Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete e Mr. Rain.

Piero Pelù si esibirà con Alborosie. Poi sarà la volta di Matteo Paolillo, attore di Mare Fuori, oltre che interprete della colonna sonora, che presenterà il suo nuovo singolo.

La scaletta del concerto continua con Johnson Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle e Levante. E ancora Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse the Lizia e Fulminacci. Sul palco saliranno inoltre Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke e l’Orchestraccia. Infine, Epoque, Ginevra, Serendipity e Paolo Benvegnù. Infine, anche Luciano Ligabue sarà al Concerto del Primo Maggio, dopo ben 17 anni di assenza.

Nella prima parte del Concertone si esibiranno anche i vincitori di 1MNEXT, il Contest del Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti. Su più di mille iscritti, la giuria di qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli di Warner Music Italy, Irma Ciccarelli di Rockol, Lucia Stacchiotti di iCompany ed Enrico Capuano, cantautore), ha scelto Etta, Maninni e Still Charles. Il vincitore assoluto sarà proclamato nel corso della serata. Spazio anche al vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica”, Hermes.

L’ospite Internazionale

In piazza salirà sul palco, come ospite internazionale, la giovane cantautrice di origini norvegesi Aurora. Con ben oltre 2,5 miliardi di streaming è già una star internazionale. Famosa per la cover di Half the World Away degli Oasis, grazie a Runaway è arrivata a 300 milioni di visite al giorno su TikTok. Cure For Me è la colonna sonora del trailer del Concertone.

Come arrivare al Concerto Primo Maggio 2023: strade e mezzi pubblici

Siete a/di Roma e volete esserci in piazza San Giovanni, vi ricordiamo che l’accesso è libero fino a disponibilità di spazio. Per il come arrivarci, le strade intorno alla piazza saranno chiuse. Si potranno utilizzare le fermate della metropolitana Re di Roma e Manzoni sulla linea A e quella di piazza Lodi per la metro C. In occasione del concerto, il servizio delle metropolitane A, B, B1 e C sarà prolungato sino all’1.30 di notte.