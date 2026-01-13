Buen Camino di Checco Zalone da record! In sole tre settimane di programmazione nelle sale cinematografiche, l’ultima pellicola del regista ed attore pugliese conquista il botteghino diventando il film più visto della storia del cinema italiano.

Buen Camino incasso record per Checco Zalone

“Buen Camino“, il film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film entra nella storia del cinema italiano. La pellicola uscita nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2025 ha registrato, ad oggi, un incasso da record diventando il film italiano più visto di sempre. Con 65.689.125 euro di incassi e più di 8.157.202 spettatori, Checco Zalone supera se stesso battendo il precedente record del film “Quo Vado?” che aveva incassato 65.365.736 euro. Al momento “Buen Camino” nella classifica generale dei film più visti di sempre in Italia è secondo solo al primo Avatar di James Cameron.

Che dire: cifre da record che confermano l’affetto del pubblico verso Checco Zalone, ma anche l’accoppiata vincente tra l’attore e il regista Gennaro Nunziante. Il film ha conquistato grandi e piccini regalando 1 ora e mezza di spensieratezza, risate, divertimento, ma anche riflessioni sulla vita e sul rapporto padre-figlia. Una commedia che è riuscita a fare breccia nel cuore di milioni di italiani che da tempo disertavano le sale cinematografiche riuscendo in una impresa non facile: coinvolgere un pubblico trasversale senza alcuna distinzione.

Gli incassi di Buen Camino di Checco Zalone

Ma passiamo agli incassi registrati da Buen Camino di Checco Zalone nelle sale cinematografiche italiane. Il 25 dicembre 2025, giorno dell’uscita al cinema, il film ha incassato 5.671.922 euro con circa 7 milioni di euro registrando il miglior risultato di sempre per un film italiano superando “Natale a New York” del 2006.

Nel giorno di Santo Stefano e weekend, il film ha fatto meglio sfiorando gli 8 milioni di euro che, sommati al giorno precedente, hanno fatto registrare quasi 14 milioni di euro di incassi. Anche nel giorno di Capodanno e giorni a seguire il film conquistato le sale con più di 5 milioni di euro infrangendo così i 41 milioni complessivi. Ad oggi Buen Camino ha totalizzato più di 65 milioni di euro di incasso superando di fatto il record “Quo vado?” di Checco Zalone diventando il film italiano più visto di sempre.