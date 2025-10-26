Domenica 26 ottobre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 26 ottobre 2025

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 26 ottobre 2025

Tra gli ospiti più attesi di questa settimana ci sono: la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Sul fronte dello spettacolo arriveranno Enrico Brignano, al Teatro Sistina con I sette re di Roma, e Flora Canto, in tournée con il musical Cantando sotto la pioggia e pronta a tornare nei teatri dal 7 novembre con lo show musicale Me la Canto e me la sogno… ancora!.

La musica sarà rappresentata da Giorgia, che torna nel salotto di Fazio sera con Golpe, brano che ha segnato il debutto femminile più alto dell’anno. La cantante presenterà l’album di inediti G – dal 7 novembre – con cui è pronta a tornare nei palasport.

Fabio Fazio ospiterà poi il regista Luc Besson e l’attrice Matilda De Angelis per parlare del film Dracula – L’amore perduto, nei cinema dal 29 ottobre. In studio anche Paolo Virzì e Valerio Mastandrea, regista e protagonista di Cinque secondi, dal 30 ottobre al Cinema.

Tra gli ospiti anche il critico d’arte Flavio Caroli, autore del libro Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola. E ancora, Giuseppe Curigliano, Direttore della Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci allo IEO e futuro presidente dell’ESMO. Non mancheranno poi: il virologo Roberto Burioni, e gli editorialisti Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Cecilia Sala e Massimo Giannini.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la serata, l’immancabile segmento Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Presenti Nino Frassica, Mara Maionchi, Massimiliano Rosolino, Carlo Cracco, Gabriele Cirilli, Alan Sorrenti, Takahide Sano, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.