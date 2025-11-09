Domenica 9 novembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 9 novembre 2025

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 9 novembre 2025

Ospiti della puntata: Carlo Verdone, ideatore, regista e protagonista di “Vita da Carlo”, una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni, giunta alla sua stagione finale. Poi sarà la volta di Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Il Maestro”, diretto da Andrea Di Stefano – con cui ha già collaborato per “L’ultima notte di Amore” -, presentato in anteprima fuori concorso all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e nelle sale dal 13 novembre. E ancora seguiranno: Federica Pellegrini, “la Divina” del nuoto e una delle sportive italiane più grandi di sempre con 58 medaglie conquistate e 11 record del mondo realizzati, e Matteo Giunta, allenatore, oltre che dirigente della Fede Academy. Entrambi sono autori del libro “In un tempo solo nostro” in cui raccontano, ciascuno secondo il proprio punto di vista, il primo anno da genitori.

Ospiti anche: Paolo Giordano, scrittore Premio Strega e Premio Campiello; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; Francesco Costa, direttore de Il Post; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in occasione de I Giorni della Ricerca AIRC; il climatologo Luca Mercalli.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Alessia Marcuzzi, conduttrice del nuovo reality “The Traitors – Italia”; Mara Maionchi; Nek, new entry tra i coach di “The Voice Senior” e da novembre live in USA e Canada con “Nek Hits Live”; Nino Frassica; Enzo Miccio, conduttore insieme a Mara Venier di “Domenica In”; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona, nei teatri italiani con “Bravissssssimo!”; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Giucas Casella.