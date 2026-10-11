Domenica 11 ottobre 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova stagione “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay per Skydance. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 11 ottobre 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 11 ottobre 2026

In esclusiva l’icona del cinema mondiale Sophie Marceau, in occasione dell’uscita nelle sale italiane del film “Il tempo di Anne”, sequel generazionale del grande successo del 2009 “LOL – Il tempo dell’amore”.

La Sindaca di Genova Silvia Salis, nelle librerie dal 13 ottobre con il saggio “È già domani” in cui ripercorre le tappe fondamentali della sua vita – dalla carriera sportiva come atleta olimpica, all’impegno nella politica che l’ha portata a diventare nel 2025 prima cittadina di Genova – restituendo al contempo una serie di riflessioni sulla politica italiana e europea.

Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, protagonisti dell’acclamato film “Dio ride” di Giovanni Veronesi, in uscita nelle sale dal prossimo 29 ottobre.

Marco Mengoni, che lancia “Giornate perse”, primo singolo del suo nuovo progetto discografico, e svela “Allo sbagliato”, un rivoluzionario club offline a Milano, di cui è per la prima volta direttore creativo: dal 5 novembre al 19 dicembre proporrà un programma trasversale con 26 serate di residency insieme ad una soul band di 11 musicisti, a cui si aggiungono 10 serate dedicate a emergenti, artisti internazionali, DJ set , stand-up e comedy.

E ancora: Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni, Michele Serra, l’editorialista de laRepubblica Massimo Giannini, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, la giornalista e podcaster Cecilia Sala, l’inviato di Avvenire Nello Scavo.