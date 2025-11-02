Domenica 2 novembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 2 novembre 2025

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 2 novembre 2025

La puntata del 2 novembre di Che tempo che fa avrà come ospite Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese nota in tutto il mondo per i suoi scioperi scolastici per il clima. Secondo ospite la scrittrice canadese Margaret Atwood, celebre per i romanzi cult come Il racconto dell’ancella e in uscita con la sua autobiografia Le nostre vite.

Tra gli ospiti italiani ci saranno: Antonella Clerici, presto al timone della sesta edizione di The Voice Senior, Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi Una famiglia sottosopra.

Confermata anche la presenza di Ornella Vanoni; Gad Lerner; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra; e Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi, che in occasione del Centesimo Anniversario dalla nascita del padre presenterà il volume 100 pensieri ribelli per cambiare il mondo a cura di Eliana Liotta.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – il Tavolo, che vedrà protagonisti: Antonella Clerici; Suor Myriam e Suor Eleonora, protagoniste dello show La Cucina delle Monache su Food Network; Carl Brave, live con il nuovo singolo Occhiaie e attualmente in tour con “Notti Brave Amarcord Tour”; Nino Frassica; Mara Maionchi; Cristiano Malgioglio; Enzo Iacchetti; la Signora Coriandoli; il ballerino di Ballando con le stelle Simone Di Pasquale; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Gigi Marzullo.