Cosa accadrà a Che tempo che fa? Quali ospiti approderanno in studio? Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di domenica 5 novembre 2023 a cui prenderanno parte personaggi del mondo della musica come Luciano Ligabue e giornalisti del calibro di Vincenzo Mollica.

Che tempo che fa ospiti 5 novembre 2023: tutti i Vip

Che cosa accadrà domenica 5 novembre 2023 in diretta sul NOVE e in streaming su Discovery+ a partire dalle 20.00 circa? Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck insieme a: Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni daranno vita ad una nuova ed entusiasmante puntata del programma che sta riscuotendo ottimi successi e ottenendo grandi consensi.

In scaletta vi sono diversi ospiti tra cui: il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Segretario di Forza Italia: Antonio Tajani, Luciano Ligabue, che si trova in tour nei palazzetti di tutta Italia con il nuovo album “Dedicato a noi”, il giornalista Vincenzo Mollica, nonché storico narratore dello spettacolo italiano, che per 40 anni ha raccontato la storia della tv, del cinema e della musica con interviste diventate epiche. Oltre a loro? Fabio Volo, Luca Mercalli, Franco Locatelli, Roberto Burioni, Maurizio Molinari, Aldo Cazzullo, Massimo Giannini, Ben Wedeman, Cristiano Malgioglio, Simona Ventura, Max Giusti, Gabriele Corsi e Giorgio Malan.

Ed inoltre? A quanto pare questa settimana Ornella Vanoni sarà in compagnia del suo cane. Li abbiamo visti insieme combinare danni a Verissimo e far divertire il pubblico di Silvia Toffanin e non osiamo immaginare cosa potranno combinare nello studio di Fazio.

Questa è la storia di @OrnellaVanoni, che ha deciso di invitare domenica in puntata il cane Chico, star su Tiktok. Domenica a #CTCF scopriremo il perché… Chico, C’è Ornella Per Te. pic.twitter.com/MvuOojsIhP — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 3, 2023

Le anticipazioni: di cosa si parlerà?

Quali saranno i temi trattati? Dalla politica alla musica, Fazio spazierà in vari campi soffermandosi con Vincenzo Mollica, storico narratore dello spettacolo italiano, sulla sua

straordinaria carriera di oltre 40 anni per raccontare la televisione, il cinema, la musica

internazionali dagli schermi del TG1. Con Fabio Volo si parlerà del suo ultimo romanzo dal titolo: Tutto è qui per te”. Spazio ad un focus sulla salute e sanità, ma anche a interviste più divertenti e scanzonate oltre che alla solita letterina di Luciana Littizzetto.

Per finire? Chiuderà la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco

Paolantoni e Ubaldo Pantani e molti altri personaggi del mondo della musica e dello sport italiano per sottolineare le varie eccellenze dell’Italia e promuovere attività ed opere.