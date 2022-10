Al via un nuovo programma di approfondimento che porta sulla scena fatti, persone e storie rappresentative del cambiamento che stiamo vivendo: “Che c’è di nuovo”, questo il titolo del nuovo format che andrà in onda su Rai 2 e che vede alla guida la giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico. Ecco quando andrà in onda la prima puntata del nuovo programma di Raidue.

“Che c’è di nuovo”, il programma di Ilaria d’Amico su Rai 2: quando in tv

La prima puntata di “Che c’è di nuovo” nuovo programma condotto da Ilaria D’Amico andrà in onda Giovedì 27 ottobre 2022 in prima serata alle ore 21.20 su Rai 2. La giornalista e conduttrice propone monologhi, interviste e reportage che vengono valutati da una sorta di giuria di cui fanno parte giornalisti ed esperti.

Ilaria d’Amico torna in Rai e passa dal giornalismo sportivo all’attualità

Dopo ben 24 anni di giornalismo sportivo Ilaria D’Amico ora si dedica all’attualità e alla politica, e in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dice: «La politica è stata sempre una mia grande passione. Fino al 2014, pur conducendo programmi di calcio, ho anche raccontato l’attualità con programmi come “W l’Italia”, “Exit”, “Lo spoglio”, “Tango”. Poi nel 2015 sono rimasta incinta di Leopoldo per cui, avendo una famiglia allargata e dovendo fare la mamma a tempo pieno, mi sono dedicata solo al calcio».

“Che c’è di nuovo” segna quindi il ritorno in Rai di Ilaria D’Amico. «Torno in Rai, dove sono “nata”. Ho accettato molto volentieri la proposta di portare avanti un progetto “largo”, di formare un gruppo nuovo capitanato da Alessandro Sortino, che è un giornalista straordinario e che in questi anni ha formato tante nuove leve, insegnando loro soprattutto la tecnica del racconto filmato» – Afferma la conduttrice.

“Che c’è di nuovo”: un format che ricorda “Le Invasioni Barbariche”

Parlando del programma e di cosa avremo modo di vedere da giovedì 27 ottobre in prima serata su Raidue, la giornalista dice: «Tre filoni di racconto: l’intervista con i protagonisti della settimana, poi uno spazio in cui un personaggio noto o un cittadino esterna il proprio pensiero che sarà oggetto di dibattito, infine le nostre inchieste su quello che sta accadendo nella realtà. Cercheremo di far sorgere il dubbio sui vari argomenti mettendo in luce più verità» – e aggiunge – «Il tentativo è quello di non far litigare gli ospiti su un tema, ma di contrapporre idee e cercare di spiegare le cose con autorevolezza e chiarezza riportando gli spettatori all’antico piacere dell’ascolto e della comprensione. Per esempio, far capire la bolla che c’è dietro ai costi dell’energia o focalizzarci sugli aspetti meno evidenti della guerra».

Il nuovo programma, come dichiarato dalla stessa conduttrice, avrà una certa somiglianza a “Le Invasioni Barbariche”, storico programma condotto da Daria Bignardi.