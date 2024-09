Torna la Champions League 2024-2025 con una formula rinnovata e più gare delle italiane. Sono ben cinque i club del nostro paese che vi partecipano: Milan, Juventus, Inter, Atalanta e Bologna. Vediamo insieme dove vedere i match e contro chi giocheranno.

Il 17 settembre 2024 parte la 70esima edizione della Champions League. Quest’anno ci sono molti cambiamenti come il numero di squadre (aumentate da 32 a 36). Ma cambiano anche i gironi, non più 8 bensì uno solo con tutte le squadre che giocheranno contro otto avversarie a testa (quattro partite saranno in casa e quattro in trasferta). Non potranno esserci derby durante la prima fase che vedrà impegnate per l’Italia cinque club: l’Inter, il Milan, la Juventus, l’Atalanta e il Bologna.

Ma dove vedere le gare delle italiane di Champions League in tv e streaming? I diritti sono stati distribuiti tra Sky (che trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite previste) e Amazon Prime Video (che trasmette le 18 miglior partite del mercoledì sera).

Primo turno di Champions League, le gare delle italiane e dove vederle:

Martedì 17 settembre, ore 18:45: Juventus – Psv Eindhoven (Sky)

(Sky) Martedì 17 settembre, ore 21:00: Milan – Liverpool (Sky)

(Sky) Mercoledì 18 settembre, ore 18:45: Bologna – Shakhtar Donetsk (Sky)

(Sky) Mercoledì 18 settembre, ore 21:00: Manchester City – Inter (Sky e Amazon Prime)

(Sky e Amazon Prime) Giovedì 19 settembre, ore 21:00: – Atalanta – Arsenal (Sky)

Champions in chiaro: su Tv8 per il primo turno c’è Psg-Girona

In chiaro, ad ogni turno di Champions, sarà possibile vedere una partita di un club straniero. Su Tv8 andrà infatti in onda in prima serata (il mercoledì) il miglior match tra quelli che vedranno in campo non squadre italiane. Per il primo turno, in chiaro ci sarà Psg-Girona prevista per il 18 settembre alle 21. “TV8 Champions Night” sarà condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana che andranno in onda dalle 20.20 con un pre-partita e torneranno in studio al termine del match per interviste e highlights della serata di Champions fino alla mezza.