La Champions League 2023-2024 entra nel vivo con la quinta e penultima giornata della fase a gironi che sarà trasmessa in chiaro e in streaming sui canali Mediaset. Sono già sei le squadre che si sono classificate per il prossimo turno, di queste nel Girone A il Bayern Monaco è già sicuro della prima posizione mentre le altre si giocano il piazzamento. Tra le italiane l’unica, per ora, sicura di un posto è l’Inter. Nel gruppo C a passare è il Real Madrid, prossimo sfidante del Napoli, mentre nel D la Real Sociedad, nel G il Manchester City e nel’F il Lipsia. Il girone F (quello dei rossoneri) rimane apertissimo. Vediamo insieme dove poter vedere le partite delle italiane.

Milan-Borussia di Champions League sarà trasmessa in chiaro

Milan-Borussia Dortmund è la partita delle italiane che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 alle ore 21.00 di martedì 28 novembre 2023. La sfida dei rossoneri sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity, il prepartita sarà affidato a Benedetta Radaelli con Filippo Galli, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini.

A seguire ci sarà un ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Filippo Galli, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della quinta giornata di Champions. Milan-Borussia sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Le atre italiane che scenderanno in campo in questo turno sono: Lazio-Celtic (martedì 28 novembre); Benfica-Inter (mercoledì 29 novembre); Real Madrid-Napoli (mercoledì 29 novembre in esclusiva su Amazon Prime Video). Milan-Borussia di Champions sarà l’unica trasmessa in chiaro.

Il calendario della quinta giornata e dove vedere le gare

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE

Milan-Borussia Dortmund, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it: telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero, inviati: Claudio Raimondi e Angiolo Radice. Su Sky, Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Diretta Gol Maurizio Compagnoni.

Lazio-Celtic, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese; inviata: Francesca Benvenuti. In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Nando Orsi. A bordocampo Filippo Benincampi e Matteo Petrucci. Diretta Gol Riccardo Gentile.

Shakhtar Donetsk-Anversa, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

PSG-Newcastle, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

Feyenoord-Atletico Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Matteo Gandini

Barcellona-Porto, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Mino Taveri

Manchester City-Lipsia, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

Young Boys-Stella Rossa, in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Alessandro Lettieri

Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE

Benfica-Inter, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi; inviato: Daniele Miceli. In diretta anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Diretta Gol Federico Zanca

Galatasaray-Manchester United, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

Siviglia-PSV, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

Real Sociedad-Salisburgo, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

Braga-Union Berlino, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Pietro Scognamiglio

Arsenal-Lens, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Simone Malagutti

Bayern Monaco-Copenaghen, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Roberto Ciarapica

Real Madrid – Napoli, in diretta alle ore 21.00. In esclusiva su Amazon Prime e per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.