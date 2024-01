Tutto pronto per il secondo appuntamento con C’è posta per te, il people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, sabato 20 gennaio 2024.

C’è Posta per Te, gli ospiti della seconda puntata di sabato 20 gennaio 2024

Sabato 20 gennaio 2024 dalle ore 21.27 va in onda la seconda puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Dopo il boom di ascolti della puntata del debutto, torna il consueto appuntamento con le storie di vita di persone comuni che scrivono alla redazione per riappacificarsi con un parente, un compagno/a o rincontrare un vecchio amico o un vecchio amore. Nella puntata di stasera in studio due ospiti molto amati dal pubblico. Per la seconda puntata del people show, infatti, Maria De Filippi ha in serbo due gradite sorprese per i milioni di telespettatori della ventisettesima edizione di uno dei people show più longevi della televisione.

Ospiti in studio: il conduttore e ballerino Stefano De Martino protagonista di una bellissima sorpresa. L’ex marito di Belen Rodrigurez, infatti, sarà il regalo per una persona; una sorta di ringraziamento che il mittente della lettera ha voluto fare al destinatario. Non solo, tra gli ospiti della seconda puntata anche Sabrina Ferilli. L’attrice e giudice popolare di “Tu Si Que Vales” torna dall’amica Maria De Filippi per una sorpresa che si preannuncia emozionante.

C’è Posta per Te 2024, gli ascolti della prima puntata

Il successo di C’è Posta per Te di Maria De Filippi non conosce rivali. La prima puntata della ventisettesima edizione del popolare people show di Canale 5 ha incollato sabato 13 gennaio 2024 alla televisione ben 4.7 milioni di spettatori con il 31.1% battendo il rivale “Tali e Quali” di Carlo Conti in onda su Rai1 che si è dovuto accontentare di soli 2.957.000 telespettatori con il 17,6% di share.

Un successo enorme per Maria De Filippi e la squadra di C’è posta che per il debutto ha potuto contare sulla presenza degli attori di Terra Amara, la soap dei record. In studio, infatti, gli attori Murat Ünalmis, interprete di Demir, Melike İpek Yalova, volto di Müjgan, e Uğur Güneş, che veste i panni di Yilmaz. Infine anche la presenza di Paolo Bonolis.

L’appuntamento con C’è posta per te è il sabato sera su Canale 5.