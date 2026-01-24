Chi approderà a C’è Posta per te 2026 tra gli ospiti famosi del programma. Nelle scorse settimane, anche nei scorsi mesi, vi abbiamo anticipato nomi di numerosi ospiti che interverranno nel programma di Maria De Filippi o che vi hanno già preso parte perché le prime puntate sono già andate in onda. Oggi siamo qui per annunciarvi i nomi di alcuni cantanti, un conduttore molto famoso e un ex calciatore amatissimo, che vedremo andare prossimamente in onda. Ecco tutti gli spoiler.

C’è Posta per te 2026 ospiti: i cantanti alla corte di Maria De Filippi

Chi vedremo a C’è Posta per te 2026 in qualità di ospiti? Maria De Filippi come sempre ha invitato numerosi cantanti famosi. Nella registrazione odierna sono approdati in studio, per sorprese degne di nota e pronte a far emozionare tutti, artisti molto amati. Di chi si tratta?

A far capolino nel programma di Maria De Filippi nelle prossime puntate sarà un ex vincitore di Amici, il talent di Canale 5. Si tratta di un cantante molto amato che a Sanremo ha sempre ottenuto ottimi piazzamenti e su cui molti puntavano anche per la possibile vittoria del festival della canzone italiana. Avete capito chi? Ebbene sì, si tratta proprio del bravissimo Irama.

Oltre a lui approderanno in studio anche i tre tenori de Il Volo. Anche per loro si tratterà di un gradito ritorno in trasmissione per prendere parte ad una nuova sorpresa e divenire così parte di un meraviglioso regalo per una famiglia che ha dovuto affrontare numerose avversità e che ora vuole ripartire più forte e unita di prima.

Saranno nella stessa puntata? No. Durante la registrazione di oggi, sabato 24 gennaio 2026, Maria De Filippi si è cambiata di abito per ben tre volte. E’ possibile dunque che questi cantanti e gli altri personaggi verranno suddivisi in puntate diverse.

Gli altri personaggi famosi: ecco la loro identità

Chi altri vedremo in studio? Nelle prossime puntate di C’è Posta per te 2026 arriveranno anche un conduttore molto famoso e di successo e un ex calciatore molto amato, anche da i non juventini.

Maria De Filippi ha voluto in studio insieme a lei un amico e collega che, non riuscendo a trattenere la gioia di essere suo ospite, durante una puntata del game quiz che conduce ha anticipato che sarebbe tornato a C’è Posta per te. Di chi si tratta? Di Gerry Scotti. Lo vedremo nuovamente in lacrime?

L’identità del calciatore famoso? A sedersi sul divanetto, davanti alla busta gigantesca, per un regalo molto originale e sorprendente, sarà Alex Del Piero.