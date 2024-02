In Cattivissimo me 2 Gru e i Minions tornano ad allietare grandi e piccini in un film meno spensierato del primo, ma ugualmente divertente e ancora più stravagante, se possibile. La saga, che si compone in tutto di quattro pellicole più due spin-off, è indubbiamente una delle più riuscite del genere degli ultimi decenni e merita di essere vista o rivista. Approfittatene nella prima serata di Sabato 24 Febbraio, quando andrà in onda su Italia Uno. Intanto, per non lasciarvi trovare impreparati all’appuntamento, ecco tutto quello che dovete sapere a riguardo.

Cattivissimo me 2: la trama in breve

Nel sequel di Cattivissimo me ritroviamo ancora una volta come protagonista Gru, che grazie all’amore delle tre figliolette adottate, è ormai diventato buono. Proprio mentre sta affrontando e cercando di risolvere il suo problema edipico nonché la prima cotta di una delle figlie, l’agente segreto Lucy lo coinvolge nella caccia ad un super cattivo. Con lui, come sempre, ci sono i buffi mostriciattoli gialli detti Minions.

Tutte le curiosità sul film

Cattivissimo me 2 è un film di genere animazione/avventura/family diretto nel 2013 da Chris Renaud e Pierre Coffin. Tutte le curiosità da sapere: