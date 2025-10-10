È ufficialmente aperto un casting straordinario dedicato a tutti coloro che vogliono mettere alla prova il proprio talento creativo… e i giudici di Italia’s Got Talent!

Lo show, prodotto da Fremantle Italia, invita il pubblico a diventare protagonista di un’esperienza unica, con la possibilità di sfidare Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, Frank Matano e i conduttori Aurora e Fru.

Fino al 13 ottobre, chiunque potrà candidarsi inviando un Direct Message su Instagram al profilo ufficiale @disneyplusit, proponendo la propria prova di talento più originale, leggera e divertente. I fortunati selezionati avranno la possibilità di incontrare dal vivo a Milano i giudici e i conduttori per metterli alla prova in un’esperienza creativa, unica e fuori dagli schemi.

Questo appuntamento speciale celebra lo spirito di Italia’s Got Talent, dove il pubblico è sempre al centro della scena — un’anticipazione di ciò che accadrà durante la Finale in diretta streaming su Disney+ il 31 ottobre alle 21:15, quando tutti potranno votare da casa tramite l’app ufficiale del programma disponibile su App Store e Google Play.

Come partecipare al casting speciale di Italia’s Got Talent

Proponi la tua Prova di Talento

Invia un Direct Message su Instagram al profilo ufficiale @disneyplusit indicando:

Nome e Cognome

Data di nascita

Indirizzo di domicilio

Email e/o numero di telefono

Il nome del giudice o dei conduttori che vuoi mettere alla prova (scegline solo uno tra Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, Frank Matano o la coppia Aurora e Fru)

Una descrizione della prova (max 1.000 caratteri): se avessi 5 minuti con il/la/i talent scelto/a/i, che sfida proporresti?

(max 500 caratteri) sul perché la tua prova è perfetta per quel giudice o per i conduttori.

Invia la candidatura entro il 13 ottobre

Le idee più creative e divertenti verranno preselezionate per passare alla fase successiva.

Le selezioni

Dal 14 ottobre, i candidati preselezionati saranno contattati per un secondo step di valutazione. Entro il 21 ottobre, i partecipanti selezionati riceveranno la conferma ufficiale e le informazioni per raggiungere il set a Milano.

L’organizzatore si occuperà dei costi di trasferimento dal domicilio dei candidati selezionati al set.

Il grande giorno

Il 28 ottobre sarà il momento tanto atteso: i candidati scelti incontreranno i giudici e i conduttori di Italia’s Got Talent a Milano per metterli alla prova dal vivo!