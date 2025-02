Carlo Conti rompe il silenzio sui risultati di Sanremo 2025, dopo una finale del Festival segnata dai fischi del pubblico. A fare discutere e a deludere oltre a sorprendere, sono l’ordine di gradimento alla finale e i piazzamenti dei Big, Giorgia e Achille Lauro. E il numero-uno dell’evento concede – a noi di SuperguidaTV -delle prime dichiarazioni a caldo, sul suo Sanremo.

Carlo Conti, intervista: “Anche io sono stupito per Giorgia”

Direttore Carlo Conti, un bilancio di questa settimana: qual é il risultato che ti rende più orgoglioso.

“L’affetto del pubblico – fa sapere il timoniere di Sanremo 2025, con riferimenti anche al successo delle canzoni scelte per il Festival. Il coro del pubblico al grido ‘Carlo é uno di noi’. Tutte le canzoni che sono ascoltate alle radio”.

Ha vinto chi non ci aspettavamo vincesse. Una nuova stella nella musica. Cosa é arrivato di Olly?

“Ogni volta il Festival sorprende… c’é il favorito alla vittoria, che magari non vince. Anche questa volta le sorprese non sono mancate. Perché Sanremo é Sanremo.

Cosa hai provato, sul palco, quando il pubblico ha fischiato, in particolare per il sesto posto di Giorgia e il settimo posto in classifica di Achille Lauro…poi Giorgia é tornata sul palco per il premio Tim che lei ha ritirato in lacrime

“Ho vissuto la stessa emozione del pubblico, sono rimasto stupito anch’io. Ma saranno le settimane a venire a dare i risultati delle canzoni. Giorgia ha preso la standing ovation al premio Tim… è la risposta del pubblico, come ho detto a lei, vale molto più di una posizione in classifica”.

Olly svetta in classifica

Nel frattempo, a poche ore dalla finale, tra i primi risultati nelle charts di Sanremo 2025, Olly registra la prima posizione nella classifica delle canzoni più acquistate in Italia, la iTunes Top Chart, che vede il giovane primeggiare tra i Big con Balorda nostalgia.