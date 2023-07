Dopo il successo della prima stagione, su Sky arriva ‘Call my agent 2 – Italia‘. Il cast di questa nuova edizione, remake del cult francese ‘Dix pour cent’, è composto da importanti guest star. Le puntate andranno in onda su Sky e in streaming solo su Now a partire dal prossimo anno. Scopriamo insieme chi ci sarà e di cosa parla ‘Call my agent 2’, le cui riprese sono iniziate a Roma in questi giorni.

“Call my agent 2 – Italia” arriva su Sky nel 2024. Nel cast Valeria Golino, Elodie e Serena Rossi

La serie Sky Original, è composta da sei episodi prodotti da Sky Studios e Palomar. ‘Call my agent’ è un omaggio al cinema italiano e a quello che succede dietro le quinte. A essere mostrato è infatti il mondo degli agenti e dei cachet che prendono sui propri assistiti. Nella prossima stagione, in onda dal 2024, ci saranno Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino, Gabriele Muccino con Gianmarco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore che interpreteranno loro stessi.

La trama della serie è semplice: gli agenti Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira sono l’anima della CMA, pronti a tutto pur di far brillare le loro stelle. L’agenzia è la Claudio Maiorana Agency (nome di fantasia il cui acronimo è Cma, lo stesso del titolo della serie). In questa nuova stagione, agenti e collaboratori devono portare nuovi clienti dopo che il titolare è andato in pensione e ha messo in vendita parte delle sue quote. Tra gli assistiti però nascono gelosie e amori con la vita privata che si mescola con quella lavorativa.

I protagonisti della prima stagione

Durante la prima stagione, erano state mostrate le vite Pierfrancesco Favino e sua moglie Anna Ferzetti, dell’attrice Matilda De Angelis, del regista Paolo Sorrentino, dell’attore Stefano Accorsi e dell’autore, sceneggiatore e regista Corrado Guzzanti. Confermati anche per questa nuova edizione sono gli agenti Michele Di Mauro (che interpreta Vittorio Baronciani), Sara Drago (Lea Martelli), Maurizio Lastrico (Gabriele Di Lillo), Marzia Ubaldi (la veterana Elvira), e gli assistenti Sara Lazzaro (Monica), Francesco Russo (Pierpaolo) e Paola Buratto (Camilla).