La puntata di Caduta Libera di lunedì 3 giugno 2019? Non è soltanto un nuovo appuntamento col campione Nicolò e i “10 passi” di oggi, ma anche o, forse, soprattutto il primo della “sfida tv” con Reazione a catena, al debutto stasera su Rai 1 con Marco Liorni. Così, a colpi di domande e risposte e blocchi pubblicitari, anche questo lunedì sera Gerry Scotti ha fatto il suo, portando a casa un’intera, avvincente puntata del quiz. Rivediamola, allora, in streaming on demand, in questo nuovo video Mediaset.