Buoni o Cattivi con Veronica Gentili parte il 7 Settembre su Italia1. Un nuovo programma per Mediaset che ha deciso di investire sulla giornalista di Rete4 affidandole non un talk politico.

L’ascesa di Veronica Gentili: professionale, arguta, contemporanea. Presenterà Buoni o Cattivi

Veronica Gentili, in breve tempo, è riuscita a spodestare sue colleghe veterane grazie a professionalità, arguzia e linguaggio contemporaneo. Dopo la conduzione in coppia a Stasera Italia Weekend e poi, singola con Controcorrente, è arrivata la proposta per un programma tutto suo dedicato a tematiche sociali.

Buoni o Cattivi, infatti, indagherà il confine labile tra l’essere un individuo buono o meno. Un viaggio nelle storie di chi si è ritrovato dinanzi al bivio citato in precedenza. I protagonisti saranno raccontati da una voce narrante come in un vero e proprio docu-film e al contempo, ci sarà Veronica Gentili che intervista personaggi del mondo dello spettacolo sul tetto di uno dei marchi più noti a Roma.

Gli ospiti di Buoni o Cattivi: Clementino, Emis Killa e Diletta Leotta

I primi ospiti, visibili dal promo, in rotazione sui canali Mediaset sono il rapper napoletano Clementino, il rapper milanese Emis Killa, la conduttrice sportiva e non solo Diletta Leotta. Insieme agli ospiti che parleranno del loro vissuto, Veronica Gentili cercherà di capire la società in cui viviamo come si relaziona con la dicotomia Buoni o Cattivi.

Il bene e il male esistono? Quanto l’uno influenza l’altro? L’essere umano sceglie di essere buono o cattivo? Queste alcune delle domande che verranno poste agli interlocutori comuni e agli ospiti più conosciuti. Risposte assolute non si troveranno eppure l’intento del programma di Veronica Gentili è quello di intercettare il bello della vita nonostante i suoi pericoli.

L’incipit del promo di Buoni o Cattivi:

“Storie in presa diretta, racconti senza filtri al confine tra il bene e il male, per cercare di capire cosa separa i buoni dai cattivi”

Il programma Buoni o Cattivi sarà costituito da quattro puntate, ogni martedì in modo da precedere Le Iene. Inoltre, sarà in diretta streaming su Mediaset Infinity. Nel caso in cui quest’esperimento televisivo dovesse colpire il pubblico non è da escludersi un proseguo.