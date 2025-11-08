«Buonasera signore e signori, ci siamo! Un saluto a tutti quanti. A chi c’era da Che io mi aiuti, da Guasto d’amore, da Angelina Jolie, da Oro blu, ai fidanzati delle fidanzate, a chi è arrivato con Sanremo, alla band, alle prime file che hanno aspettato tanto». Con queste parole Bresh apre la seconda delle due date sold out all’Unipol Forum di Assago a Milano, dopo essersi esibito sulle note di La tana del granchio, brano con cui ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo.

Concerto di Bresh all’Unipol Forum di Assago a Milano

Il Mediterraneo Tour è la prima tournée nei palazzetti di Bresh. Un traguardo importante per il cantautore genovese che è riuscito ritagliarsi una grande fetta di pubblico che lo ama e lo segue in ogni sua singola nota musicale. Un pubblico che, come ricorda lui stesso, è arrivato a più tappe. La vera consacrazione però arriva con Sanremo 2025.

Al centro delle sue canzoni c’è il legame con la sua terra: Genova. Il cantautore sceglie di portare con se sul palco ospiti come Cristiano De André. I due hanno duettato sulle note di Creuza de mä. Così come avevano fatto durante la serata delle cover all’ultimo Festival di Sanremo.

Il concerto è un viaggio nella musica e con la musica. Il palcoscenico è il relitto di una nave di cui Bresh ne è il capitano, che delle volte lascia il timone per attraversare la passerella, che fa da ponte per raggiungere il suo pubblico.

Gli ospiti del 7 novembre 2025

Tra gli ospiti della seconda serata di ieri venerdì 7 novembre, Bresh ha voluto sul palco accanto a se anche Sayf che ha duettato con lui sulle note di Erica. Poi Rkomi con brutti ricordi, Disme e Vaz Tè con Mai brillo, Tedua con Capo Horn e Tony Effe con Dopo le 4, con anche la partecipazione di Tedua.

“Mare nostrum”: concerto evento a Genova il 1° luglio 2026

Mentre il tour continua, Bresh sta già guarda al futuro annunciando che il 1° luglio 2026 sarà al Porto Antico di Genova con una data evento di un concerto che prende il nome di: Mare nostrum.