Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 14 al 20 agosto 2021 ci svelano che coloro che avevano trattenuto il fiato preoccupati per le sorti di Suhan potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. La giovane viene infatti liberata da Cesur. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 14 al 20 agosto 2021

Una volta scoperto che a rapire Suhan è stato suo padre Cesur riesce a individuare il punto in cui la ragazza viene tenuta prigioniera e a liberarla. Quando Suhan scopre che a organizzare il suo rapimento è stato il padre decide di vendicarsi e chiede a Cesur di organizzare un finto matrimonio.

Cesur e Suhan sono sul punto di sposarsi di nascosto. Apparentemente le nozze sono frutto di un accordo, ma le cose potrebbero non essere come sembrano. Suhan e Korhan ricevono la notizia che un loro caro si trova in ospedale in fin di vita: corrono là convinte di trovare il padre, ma una volta arrivate scoprono che si tratta di Mihtat Topakci. L’uomo è morto e così anche l’unico testimone in grado di rivelare a Cesur importanti dettagli sul passato di suo padre è scomparso. Tahsin sta bene ed è determinato a vendicarsi sui novelli sposi. Per far loro dispetto fa tagliare luce e acqua alla tenuta Alemdaroglu.

Quando la notizia della morte di Mihtat giunge al carcere Riza decide di scrivere una lettera a Cesur.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Tahsin contro Suhan

Tahsin non riesce a perdonare la figlia per aver deciso di sposare Cesur. I conflitti tra i due si fanno sempre più accesi fino a che il Korludag non obbliga gli operai dell’officina della figlia a prendersi delle ferie.

Non vi sono dubbi che la guerra personale tra Tahsin e Suhan verrà portata avanti senza esclusione di colpi. Cosa ci attende? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Non perdetevi la nuova serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale 5 e continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.