Boomerissima di Alessia Marcuzzi non va in onda martedì 14 novembre 2023 in prima serata su Rai2. Una brutta notizia per i tantissimi fan della simpatica conduttrice. Il suo varietà, giunto alla seconda edizione, salta la puntata di stasera. Il motivo? Ecco cosa è successo e cosa andrà in onda al suo posto.

Boomerissima quando torna in onda su Rai2?

Salta la puntata di martedì 14 novembre 2023 di Boomerissima di Alessia Marcuzzi su Rai2. Attenzione: nessuna sospensione per la nuova stagione del varietà televisivo di mamma Rai. Semplicemente Rai2 ha deciso di dedicare la prima serata alla finali di Tennis ATP Finals 2023 in programma al Pala Alpitour di Torino.

La terza puntata di Boomerissima salta per lasciare spazio, martedì 14 novembre 2023, alla partita di tennis che vedrà sfidarsi Jannick Sinner contro Novak Djokovic per un match che si preannuncia imperdibile. Anche quest’anno il palinsesto televisivo della Rai è stato cambiato in corsa per lasciare spazio al torneo di tennis che si disputa a Torino, in Italia, dal 12 al 19 novembre 2023 sul campo di cemento indoor del PalaAlpitour. L’appuntamento con Boomerissima di Alessia Marcuzzi è confermato per martedì 21 novembre 2023 con una nuova puntata!

Boomerissima ascolti: come va la seconda stagione di Alessia Marcuzzi?

La seconda edizione di Boomerissima, il varietà condotto da Alessia Marcuzzi che vede sfidarsi personaggi noti suddivisi in due squadre boomers vs millenials ha debuttato nella prima puntata del 31 ottobre con 1,2 milioni di spettatori e uno share sopra il 7%. Gli ascolti della seconda puntata del 7 novembre 2023 sono stati però al ribasso con 800 mila spettatori e il 4,65% di share.

Il calo è evidente, ma va precisato che gli ascolti della prima puntata sono più bassi rispetto al debutto dello scorso anno quando la prima puntata fece registrare 1.310.000 spettatori con lo 7.4% di share. L’effetto Alessia Marcuzzi in Rai è già finito?

Ricordiamo che l’appuntamento con la terza puntata di Boomerissima è per martedì 21 novembre in prima serata su Rai2!