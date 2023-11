Dopo il debutto della scorsa settimana, Alessia Marcuzzi torna con la seconda puntata di Boomerissima in prima serata su Rai2. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 7 novembre 2023.

Boomerissima 2023, ospiti della 2a puntata

Martedì 7 novembre 2023 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con Boomerissima, il varietà condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai 2. La conduttrice è pronta a far divertire i telespettatori con una nuova e divertente sfida generazionale tra Boomer e Millennial. Tantissimi gli ospiti in studio suddivisi tra le due categorie Boomer e Millenial. Gli ospiti “boomer”, ossia coloro che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 sono: Francesco Arca, Cristina D’avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni.

Per i Millennial, invece, ospiti: Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni. Non mancheranno poi grandi ospiti che passeranno per il magico studio di Alessia Marcuzzi. Tra quelli già annunciati vi sveliamo Cristiano Malgioglio protagonista della categoria Mito di puntata. In studio anche Nuzzo e Di Biase, duo che avrà il compito di farci ridere tra una sfida e l’altra e Shade per sostenere i Millenial. Ma non finisce qui, visto che ci sarà anche un ospite internazionale a sorpresa!

Boomerissima 2023, come sono andati gli ascolti?

Naturalmente durante la seconda puntata di Boomerissima non mancheranno esibizioni, balli, coreografie e giochi spettacolo curati dal Direttore artistico Luca Tommasini. Alessia Marcuzzi sarà ancora una volta non solo conduttrice, ma anche protagonistia con balli e momenti di grande divertimento.

Ma come sono andati gli ascolti di Boomerissima 2023? La prima puntata della seconda edizione ha registrato 873.000 spettatori con uno share pari al 6%. Un calo di quasi 2 punti di % rispetto al debutto dello scorso anno quando, complice la novità, si erano sintonizzati 1.310.000 spettatori pari al 7.4% di share.

L’appuntamento con Boomerissima di Alessia Marcuzzi è il martedì in prima serata su Rai2.