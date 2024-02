Bomber è uno dei pochi film in cui l’indimenticabile Bud Spencer non lavora in coppia con l’inseparabile amico e collega Terence Hill, ma il divertimento è ugualmente assicurato da gag esilaranti e dalla presenza, anche, di Jerry Calà.

In perfetto e collaudato stile Spencer inoltre, i cazzotti non mancano ma, come sempre, sono totalmente liberi dalla violenza e tirati (per finta) apposta per far ridere lo spettatore. Riuscendoci, perché Bomber è una pellicola davvero simpatica.

Va in onda nella prima serata di Sabato 3 Febbraio su Rete 4: di seguito trovate le curiosità più interessanti da conoscere in merito.

Bomber: la trama in breve e il cast

Livorno, inizio anni ’80. L’ex pugile Bud Graziano, soprannominato Bomber, lavora presso la base americana di Camp Darby. Durante una rissa nota Giorgione, un giovane che sembra nato appositamente per tirare pugni. Così l’uomo decide di affidarlo alle cure del manager Jerry per iniziarlo all’arte della boxe.

Oltre ai già citati Bud Spencer e Jerry Calà, fanno parte del nutrito cast anche, fra gli altri, Stefano Mingardo, Kallie Knoetze, Gegia, Valeria Cavalli, Nando Murolo, Ferdinando Paone, Bobby Rhodes, Giorgio Vignali, Rick Battaglia, Omero Capanna, Giancarlo Bastianoni, Giovanni Cianfriglia, Ottaviano Dell’Acqua, Nello Pazzafini e Mario Mattioli.

Le principali curiosità sul film

Bomber è un film di genere commedia del 1982 diretto da Michele Lupo. Queste sono le principali curiosità da conoscere sul suo conto: