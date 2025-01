“Benvenuta, Siora Maschera!” è documentario italiano del 2023 che esplora la storia e le tradizioni del Carnevale di Venezia, dall’antichità fino ai giorni nostri. Il film offre un viaggio attraverso le epoche, mettendo in luce le maschere storiche, l’età dell’oro del Carnevale, la sua rinascita moderna e lo spirito intrinseco dei veneziani. Il documentario è arricchito da interviste a illustri ospiti che hanno contribuito a plasmare la storia passata e presente di questo celebre evento.

Benvenuta, Siora Maschera: trama, produzione e regia

Questa produzione esplora per la prima volta le origini del Carnevale di Venezia, ripercorrendone l’evoluzione dalle sue radici fino ai giorni nostri. Un affascinante viaggio attraverso i secoli, tra maschere storiche, l’età dell’oro, la rinascita moderna e l’anima dei veneziani, arricchito dalla partecipazione di ospiti illustri che hanno contribuito a plasmare la storia, passata e presente, di questa antica tradizione.

La produzione del documentario è stata curata da AuruMovie Entertainment, con la regia di Luca Molteni. Le riprese sono iniziate a Ca’ Sagredo, una location storica che aggiunge autenticità e fascino al progetto.

“Ci piaceva l’idea di andare a fondo, di scoprire e raccontare come è nato davvero il nostro carnevale più famoso– racconta Alessandra Scardellato, la produttrice – ma c’è di più. Perché oltre al Carnevale il nostro documentario racconta come viveva la popolazione veneziana negli anni in cui è nato. Dando spunti e informazioni inedite, di questo territorio, che molti non conoscono”.

Premi e riconoscimenti

“Benvenuta, Siora Maschera!” ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra cui il “Premio Cinema e Industria” assegnato durante la 80ª Mostra del Cinema di Venezia. Questo premio è stato conferito per l’eccezionale rappresentazione del Carnevale di Venezia, offrendo una prospettiva unica su una delle tradizioni più antiche e amate al mondo.

“Ricevere questo premio è stata una delle sorprese e delle emozioni più incredibili mai vissute – fa sapere la Scardellato – poiché è stato gratificante per noi che ci abbiamo messo tanto impegno e tanta passione”.

Disponibile su Prime Video

Attualmente, il documentario è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video. Gli abbonati al servizio possono accedere al film e immergersi nella ricca storia del Carnevale di Venezia, scoprendo dettagli e curiosità che hanno contribuito a rendere questa celebrazione famosa in tutto il mondo