Il duo pop Benji & Fede torna sulle scene musicali italiane con l’album Rewind, disponibile da oggi, venerdì 25 ottobre 2024. La release di Rewind segna non solo la reunion artistica del duo, ma anche l’inizio di un nuovo percorso musicale e personale. Dopo anni di separazione e progetti individuali, Benji & Fede hanno ritrovato la loro sintonia e sono pronti a emozionare nuovamente i fan, raccontando con la loro musica un’amicizia che si è evoluta e rafforzata nel tempo.

In occasione del lancio, i due artisti hanno incontrato la stampa nella sede della Warner Music Italia a Milano, dove hanno condiviso aneddoti e riflessioni sulla loro nuova avventura, culminante con il live all’Unipol Forum di Assago, a Milano, già sold-out per l’11 novembre.

Benji & Fede sono tornati: il significato di “Rewind”

“Non siamo fratelli di sangue, ma siamo fratelli di vita vissuta insieme”, afferma Benji, spiegando come l’album racconti il loro rinnovato legame. “Abbiamo litigato, ci siamo fatti dispetti, ma ora siamo più forti di prima. Ripartiamo da zero, ripartiamo da noi”. Il disco è composto da dodici tracce in cui Benji & Fede esplorano temi e sonorità nuove, rappresentative di un cammino fatto insieme e di un’amicizia recuperata.

Il live a Milano: una nuova energia

Il concerto all’Unipol Forum di Assago, previsto per l’11 novembre, rappresenta per il duo un momento importante. “Questo show sarà un nuovo inizio, un trampolino di lancio per la nuova versione di noi”, dichiara Fede, sottolineando che il pubblico potrà ascoltare le nuove sonorità di Rewind in un evento emozionante e ricco di novità, accompagnato da una nuova band. “Il disco è pensato per essere portato live”, aggiunge Benji, anticipando uno spettacolo intenso e coinvolgente.

Un percorso di crescita e consapevolezza

Raccontando la loro separazione e il successivo ritorno, Benji riflette su quanto sia stato importante recuperare il rapporto umano alla base del loro successo. “Con il tempo avevamo perso il contatto con noi stessi e tra di noi”, afferma Benji. “Oggi abbiamo ritrovato l’amicizia e lo spazio per conoscerci di nuovo, tornare alle origini”.

La scelta dei brani e l’importanza del featuring “Benji & Fede”

Tra le curiosità di Rewind, l’assenza di collaborazioni con altri artisti è una scelta mirata. “Abbiamo selezionato brani che rappresentano un’esigenza artistica e personale”, spiega Fede. “Molte canzoni raccontano emozioni e un nuovo approccio alla musica, simile a quello che avevamo agli inizi”. Benji aggiunge: “Il featuring più importante c’è ed è quello tra Benji & Fede”.

Sanremo: un’opportunità futura?

Sul possibile debutto al Festival di Sanremo, Fede ammette: “È da tempo che ci pensiamo. Oggi ci sentiamo pronti per goderci l’esperienza e per farne una spinta per la nostra carriera”. Parlando della crescita del Festival sotto la direzione di Amadeus, Fede dichiara: “Amadeus ha fatto un ottimo lavoro, tanto che oggi Sanremo attira anche grandi artisti. Se dovessimo andare, vorremmo farlo con il pezzo giusto”.

Un pubblico cresciuto

Infine, riflettendo sul rapporto con il pubblico, Fede si aspetta di incontrare una fanbase matura. “È ancora presto per sapere chi ci seguirà in questa nuova fase, ma sono certo che, come noi, anche il pubblico sarà cresciuto”.

Con il loro ritorno, Benji & Fede non propongono soltanto nuova musica, ma offrono una prospettiva di crescita e rinnovamento, pronta a riconquistare il cuore dei fan di ieri e, forse, di domani.