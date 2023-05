Per la prima volta Benedetta Rossi, popolare conduttrice televisiva esperta di cucina, si è scagliata, contro gli hater che deridono nei commenti sotto video e articoli i suoi milioni di follower che preparano “piatti economici e veloci con prodotti del discount”. La celebre conduttrice è apparsa in lacrime in un lungo video pubblicato sul suo profilo Instagram. Oggi alla conduttrice è arrivata la solidarietà da parte di Antonella Clerici che, ha raccontato un suo aneddoto personale che riguarda uno dei suoi Festival di Sanremo.

Benedetta Rossi in lacrime, solidarietà da parte di Antonella Clerici

“E’ ora di smetterla, mi avete fatto davvero inc… e io non mi arrabbio mai, avete superato il limite”, ha esordito così la food blogger, e conduttrice tv Benedetta Rossi sottolineando che non la preoccupano le critiche alla sua persona, “Non sono una chef e lo dico e lo ripeto io per prima di essere un’incapace in cucina, ma condivido quello che mi viene bene ai fornelli sperando di essere utile”, ma quelle ai suoi follower.

“Coloro che mi seguono, in milioni, non sono degli ignoranti o degli stupidi, siete voi, criticoni del Web, – risponde la Rossi a chi attacca i suoi follower – che fate gli snob e siete lontani dalla realtà di chi deve far quadrare i conti in casa. Provo non rabbia ma disgusto a leggere i vostri commenti”.

“Fin da piccola – sottolinea la conduttrice – mi hanno insegnato che non si discriminano coloro che hanno poche possibilità economiche e che non si spreca il cibo. Anche oggi che ho una vita più agiata mantengo questi insegnamenti”. E aggiunge: “Sono felice per voi criticoni del Web che potete comprare il tonno selvatico e girare boutique di prodotti gourmet, fare experience di degustazioni nei locali di tendenza. Ma per la maggior parte dei consumatori non funziona così: decidere cosa mettere nel carrello è fondamentale e quei 20 cent risparmiati sulla scatoletta di tonno del discount e su altri prodotti a fine mese fanno la differenza. C’è poi chi lavora 8-10 ore al giorno e a casa deve badare a figli e anziani: per costoro mettere qualcosa a tavola è una necessità e ben vengano la pasta sfoglia pronta e i surgelati”.

“Le vere preoccupazioni non sono i mesi di stagionatura dei formaggi, – continua nel suo discorso. Sono orgogliosa di aiutare chi deve preparare la festa di compleanno per il figlio in casa e non può spendere in pasticceria. Non si tratta di ignoranti e stupidi da deridere. I loro figli sui social possono leggere quello che scrivete contro: fate attenzione”.

Benedetta Rossi, ha poi pubblicato sugli stessi canali un video dove rassicura i fan. “Non volevo rattristare nessuno, ma sono sbottata, perché erano giorni che mi trattenevo e in questo periodo sono poco tollerante. Siamo una bella community di persone sane con sani valori dove la priorità è il rispetto di tutto e tutti”.

Video di Benedetta Rossi

La solidarietà di Antonella Clerici

Antonella Clerici durante la puntata odierna di È sempre mezzogiorno, ha voluto esprimere solidarietà a Benedetta Rossi. La conduttrice di Rai1 ha detto: “Come ha detto bene Francesco Canino, che li ha definiti questi gastro fighetti, hanno stancato io vorrei dire che non se ne può più perchè la cucina non deve essere snob, deve essere pop. Vorrei dire a Benedetta Rossi che quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto che nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi, ma c’è stato un cantante, di cui io non dirò il nome che disse ‘non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo’. Bene il Sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi che ci seguite”.