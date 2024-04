Torna Belve, il programma di interviste faccia a faccia di Francesca Fagnani con personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione e non solo. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 16 aprile 2024.

Belve, anticipazioni di martedì 16 aprile 2024: l’intervista a Simona Ventura

Martedì 16 aprile 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di Belve, il programma di interviste di successo realizzate da Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. Nella puntata di stasera tre donne di successo, indiscusse protagoniste del mondo della televisione, della musica e del cinema. La prima è Simona Ventura, la regina del piccolo schermo, pronta a raccontarsi a cuore aperto a sette anni di distanza dalla prima intervista “belvata” rilasciata alla giornalista.

La conduttrice sta combattendo da giorni con una paresi facciale che ha motivato così: «non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando». Proprio la Ventura nei giorni scorsi ha spiegato: «mi hanno spiegato di che si tratta. Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Come si cura? Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un antivirale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine».

Belve, tutti gli ospiti di martedì 16 aprile 2024

Ma non finisce qui! Non solo Simona Ventura nella puntata di stasera, martedì 16 aprile 2024 di Belve di Francesca Fagnani. In studio, infatti, ci saranno anche Ilenia Pastorelli e Marcella Bella. La prima è un’attrice di successo, mentre la seconda una delle voci più amate della musica italiane. Entrambe sono pronte a raccontarsi e a confrontarsi, senza sconti, in un faccia a faccia con Francesca Fagnani che si preannuncia davvero imperdibile!

Durante la puntata diversi gli ospiti: Claudia Gerini, ospite dello “spazio canoro” di Belve, am anche Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste”. Infine, non potevano mancare le “Eterobasiche”, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane scoperte da Belve che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di “maschi etero basici”. E, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.