Cresce l’attesa per la nuova stagione di Belve 2025 in partenza da ottobre in prima serata su Rai2. Il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani torna con tante nuove interviste e la presenza fissa di Maria De Filippi. Ecco tutte le novità, data di inizio, ospiti ed anticipazioni.

Belve 2025, quando inizia su Rai2

Al via da martedì 28 ottobre 2025 dalle ore 21.20 in prima serata su Rai2 la nuova stagione di Belve 2025, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tanti nuovi vip pronti a sedersi sullo “scivoloso” sgabello per un faccia a faccia con la giornalista Francesca Fagnani che si confronta senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata.

Svelati gli ospiti della prima puntata di Belve 2025: Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. Ma non finisce qui, visto che confermata la presenza speciale di Maria De Filippi che ricoprirà un ruolo del tutto inedito all’interno del programma. Ogni martedì, dal 28 ottobre 2025 per cinque settimane, Francesca Fagnani è pronta a fare compagnia a milioni di telespettatori. Non solo, a seguire è previsto anche il ritorno di Belve Crime con due puntate in chiusura di stagione.

Belve 2025, anticipazioni ed ospiti delle puntate

Non solo Isabella Rossellini, figlia del grande regista Roberto, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo saranno ospiti della nuova stagione di Belve 2025. A distanza di poche ore dalla prima puntata si rincorrono voci sui vip e protagonisti che si siederanno sullo sgabello di Francesca Fagnani. Tra gli ospiti delle prossime puntate dovrebbero esserci: l’ex Presidente della Camera Irene Pivetti, Simone Susinna, attore ed amico di Michele Morrone, ma anche Adriano Pappalardo, la voce di Ricominciamo.

E ancora tra gli ospiti di Belve 2025 su Rai2 anche: Rocio Muñoz Morales, Paolo Bonolis e Barbara D’Urso, protagonista indiscussa di Ballando con le Stelle 2025. Infine ultimo nome in ballo è quello di Antonio Ricci.

L’appuntamento con Belve 2025 è per il 28 ottobre, in prima serata su Rai 2 e on demand su RaiPlay.