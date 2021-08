Belen Rodriguez si racconta nelle pagine di Chi diretto da Alfonso Signorini. Dopo la nascita della secondogenita Luna Marì, la conduttrice argentina è concentrata su se stessa e su chi le vuole bene. Ecco alcuni passaggi della sua intervista fatta con il compagno Antonino Spinalbanese.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese: un amore maturo

Un anno fa, Belen Rodriguez affrontava uno dei periodi più turbolenti della sua vita. Il riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino non aveva prodotto serenità. Ecco, però spuntare la quiete dopo la tempesta. La quiete di Belen ha un nome e un volto: Antonino Spinalbanese.

I due si conoscono per caso e scoppia la passione. Pochi mesi dopo, Belen Rodriguez è in attesa e i due hanno gioito di questo dono. Per Belen Rodriguez, sua figlia era lì aspettava solo il momento e la persona giusta per poter nascere. La seconda gravidanza è stata più complicata della precedente e forse, l’aver rimandato i suoi impegni lavorativi non l’ha distratta abbastanza.

Tuttavia Belen si è impegnata nella realizzazione di un marchio di cappotti e tute chiamato Hinnominate, insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias. Il fiuto per gli affari e per le tendenze non l’ha perso, rivela a Chi.

“Sa, comunque ci abbiamo lavorato molto. Voi vedete il prodotto finito, ma ci lavoro da

un anno e mezzo, ci penso, ci ragiono, c’è tanto studio. Si vede che ho un buon fiuto”.

L’amore con Antonino Spinalbanese è un amore maturo, passionale e consapevole. Belen Rodriguez si racconta cambiata, cresciuta. Non più un adolescente ma una madre di famiglia pronta a gestire ogni avversità. Luna Marì le ha regalato maggiore dolcezza mentre per Antonino Spinalbanese è stato come tornare alla sua infanzia dal momento che è cresciuto tra le donne conosce molto bene come prenderle. I due non si sbilanciano su di un imminente matrimonio ma Spinalbanese confessa di chiederle ogni giorno di sposarlo.

Tra i due non mancano i litigi tipici delle coppie eppure non riescono a fare a meno l’uno dell’altro. Hanno deciso di trascorrere tutta l’estate ad Albarella (Rovigo), un’isola dove tutti si conoscono e dove il piccolo Santiago può giocare con i suoi amici e stare con la sorella.

Belen: “Ha un carattere fortissimo, non te le manda a dire, altrimenti non riuscirei a stare

con una persona che si fa dominare. Antonino, poi, è Acquario ascendente Leone, quindi è dolcissimo, ma lunatico: se gli girano le scatole è finita. E poi, ha la parte dominante data dall’ascendente, Leone”.

Antonino: “A parte gli scherzi, lei è molto più dolce, i figli ti cambiano, è molto più matura, sensibile, ha fatto passi da gigante anche nel modo di vivere. È sempre stata adolescente, giocosa, adesso è più matura, ho dovuto conoscerla di nuovo”.

Santiago, fratello dolcissimo con Luna Marì. Parola di Belen

A proposito del rapporto tra Santiago e Luna Marì, Belen Rodriguez rivela di aver parlato tanto con il figlio avuto dal matrimonio con De Martino in modo da fargli accettare l’arrivo della sorellina.

Ecco, le sue parole: “Santi è molto tranquillo, abbiamo parlato tanto. È contentissimo e protettivo, vuole sempre tenere in braccio la sorella. All’inizio mi ha detto che voleva un fratellino, perché cerca sempre il lato positivo, ma poi mi ha detto: Ho cambiato idea, preferisco una sorella. Ha capito che non era male essere l’unico maschio”.

In questo momento, Belen Rodriguez continua le registrazioni di Tù Si Que Vales che andrà in onda in autunno ma non nasconde il desiderio di condurre anche un altro programma perchè come dice lei: “Mi piacerebbe tanto, il mio amore è la televisione”.