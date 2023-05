Belen Rodriguez cade a Le Iene: la caduta diventa virale su tutti i social dove impazza il video ripreso proprio dalla madre Veronica! La puntata del 16 maggio 2023 comincia male per la showgirl argentina che inciampa poco prima di entrare in studio. Ecco cosa è successo.

Belen caduta a Le Iene: il video sui social

L’ingresso di Belen Rodriguez nella puntata del 16 maggio 2023 de Le Iene Show non è passato inosservato. La showgirl argentina, infatti, in apertura del programma è caduta dietro le quinte inciampando durante i saluti a Nathan Kiboba. Il video della caduta, manco a dirlo, è diventato virale su tutti i social. Nathan e Max Angioni hanno immediatamente soccorso la Rodriguez sincerandosi che non le fosse successo nulla. La reazione di Belen è stata una fragorosa risata. Dopo averla aiutata a rialzarsi, il co-conduttore Max Angioni ha lanciato il primo servizio della serata: “Benvenuti a Le Iene, iniziamo con il servizio di Alice Martinelli”.

Intanto sui social impazzava il video della caduta di Belen. A condividerlo anche la madre, Veronica Cozzani, che ha condiviso il filmato della caduta della figlia dietro le quinte de Le Iene su Instagram. Proprio Belen, durante una pausa pubblicitaria, ha commentato alla mamma scrivendo: “non c’è un ca**o da ridere ahahahha”.

Belen Rodriguez cade a Le Iene: come sta?

Un inizio col botto a Le Iene di martedì 16 maggio 2023 con la caduta di Belen Rodriguez. Ma come sta la showgirl? A rassicurare i fan e il pubblico è stata proprio la conduttrice che, dopo lo scivolone dietro le quinte, è comparsa felice e sorridente con Max Angioni in studio scherzando su quanto successo. “Volevo dire a tutti, sta bene, si è rialzata” – ha detto il comico – conduttore, mentre la Rodriguez ha replicato “non sono caduta, lo avete immaginato” per poi fingere di zoppicare per un dolore alla schiena. Il programma è poi proseguito con tutti i servizi della puntata.