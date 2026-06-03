Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 6 al 12 giugno? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo la sparizione di Steffy. La sua improvvisa scomparsa preoccupa Finn, Ridge e R.J. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Steffy prigioniera di Luna

La tensione cresce attorno alla misteriosa sparizione di Steffy Forrester. In realtà, la figlia di Ridge è stata rapita da Luna Nozawa, che la tiene rinchiusa in una gabbia nell’appartamento che un tempo aveva condiviso con sua padre Poppy. Convinta di non avere altra scelta – dopo che Steffy ha scoperto il suo segreto – Luna ignora le sue suppliche e la lascia prigioniera, sicura che nessuno potrà mai sentirla visto che ledificio abbandonato è destinato alla demolizione.

L’assenza della giovane Forrester suscita la preoccupazione di Finn: sua moglie non solo non si è presentata ad un appuntamento a Monte Carlo, ma ha anche smesso di rispondere alle sue chiamate.

Beautiful – Trame settimanali al 12 giugno: Ridge e Finn preoccupati per Steffy

Il silenzio di Steffy finisce per far preoccupare anche Ridge e R.J., e – sebbene i due cerchino di attribuirlo al suo desiderio di stare un po’ da sola dopo il confronto con il marito – non possono fare a meno di chiedersi se Steffy possa aver bisogno di aiuto.

I due riflettono sul carattere della giovane Forrester, elogiando la sua determinazione, il valore professionale e quella straordinaria abilità nel concliare carriera e vita familiare.

Nel frattempo Finn decide di agire, e si reca a casa di Bill Spencer. Questo è l’ultimo posto in cui Steffy è stata vista, e proprio lì – grazie a un’applicazione di localizzazione – il giovane medico trova il telefono della moglie.

Spoiler Beautiful, puntate italiane: Finn sospetta di Luna

A casa di Spencer. Finn trova anche Luna. Nonostante sia stato ormai appurato che la giovane non è la figlia biologica dell’editore, continua a stare in quell’appartamento.

L’incontro con Luna lascia Finn perplesso: il medico “sente” che la ragazza nasconde qualcosa. I suoi presentimenti sembrano trovare conferma quando Bill gli racconta che Luna lo ha baciato due volte, nonostante gli abbia più volte chiarito l’inappropriatezza del suo comportamento.

Finn ripensa allo strano comportamento della cugina in occasione delle due morti sospette a Il Giardino.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Mentre Finn si interroga sul fatto che Luna possa davvero essere coinvolta nella morte di Tom Starr e Hollis, Steffy scopre la verità proprio per bocca della giovane Nozawa. La ragazza le confessa infatti di aver prima manipolato il test del DNA, facendo in modo che Bill risultasse il suo padre biologico, e poi di aver eliminato Tom (il vero genitore) per evitare che la verità venisse a galla privandola dei benefici che avrebbe potuto darle la famiglia Spencer.

Subito dopo Luna riceve in ufficio la visita di Finn: il giovane è preoccupato per la sparizione di Steffy e le chiede se sappia qualcosa sui suoi spostamenti. Luna nega, ma appare visibilmente nervosa. Intanto anche Ridge e Taylor sono preoccupati per la figlia. Sebbene entrambi siano consapevoli del fatto che aveva chiesto un po’ di tempo per riflettere, sono anche convinti che non avrebbe mai lasciato i figli senza dare più sue notizie. Taylor telefona a Thomas, mentre Ridge chiama Thorne, ma nessuno di loro ha notizie della ragazza.