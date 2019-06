La quiete prima della tempesta? Magari… Certo è che, a guardare la puntata di Beautiful di oggi – giovedì 6 giugno 2019 – si capisce che la tensione in casa Forrester è davvero altissima. Il motivo? L’aria di festa, prima del matrimonio tra Liam e Hope, viene rovinata da Steffy che cerca di convincere Liam a lasciar perdere le nozze e Brooke che scopre tutto. Intanto, anche Wyatt si insinua nella vicenda, facendo sapere a Liam che porta rispetto per come si è comportato con le due donne. Qui il video Mediaset con le nuove scene della soap opera, da ripercorrere in streaming on demand. Qui anche le anticipazioni dal 10 al 14 giugno.