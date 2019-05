Quale sarà il destino della Forrester Creations? Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 30 maggio 2019, Steffy è apparsa intenzionata a voler usare l’azienda per promuovere i meriti delle donne. Intanto, Liam le ha promesso di non abbandonarla mai e di veder crescere, insieme, la loro figlia. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’ultimo episodio della soap trasmesso su Canale 5. Qui anche la puntata intera di ieri, 29 maggio.