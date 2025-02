Cosa accadrà nella settimana dal 1° al 7 marzo nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo alle dichiarazioni di Sheila Carter, che si dirà fiduciosa di poter avere una vita accanto al figlio e ai nipoti. Steffy però sarà di tutt’altro avviso.

Beautiful, spoiler settimanali al 7 marzo

Finn implora Steffy di partire con lui e i bambini, ma lei si oppone fermamente. La giovane Forrester sa bene che Sheila li troverebbe ovunque andassero, e non può più sopportare di vivere costantemente nella paura, nonostante il suo immenso amore per il medico.

I fatti sembrano dare ragione a Steffy, visto che la Carter – dopo aver raggiunto Deacon – gli conferma la sua intenzione di far parte della vita del figlio e dei nipoti, nonostante i propositi fatti in precedenza.

Lo Sharpe cerca di riportarla con i piedi per terra, riferendole della visita di Ridge e Carter e della loro intenzione di impedirle in ogni modo di nuocere a Steffy. Ma Sheila sembra avere una soluzione anche per questo, e si dice speranzosa che la Forrester torni con Liam, lasciando così libero una volta per tutte Finn.

Deacon cerca di convincerla che, se davvero le cose andranno come lei spera, suo figlio ne soffrirebbe, ma Sheila si dichiara convinta che l’allontanamento di Steffy da suo figlio potrebbe avere solo effetti positivi su tutti. Non solo ritiene la nuora un elemento negativo per Finn, ma non può trascurare il fatto che proprio la presenza della Forrester sia l’ostacolo più grande per il suo ricongiungimento con lui.

Beautiful, trame settimana dal 1° al 7 marzo

C’è anche qualcun altro che commenta la possibile rottura definitiva tra Steffy e Finn. Alla Spencer, Wyatt parla con Liam e insiste sul fatto che il fratello non dubiti di Finn solo per proteggere Steffy e i bambini, ma speri piuttosto in una rottura tra lui e la moglie, così da poter tornare con lei.

Intanto Steffy – nell’intento di proteggere i suoi figli dalla minaccia costante di Sheila – decide di lasciare la città. La giovane Forrester va da Liam per avvertirlo che porterà con sé anche Kelly, e in quell’occasione lui le ribadisce il suo amore e si dice pronto ad andarla a trovare. Il riavvicinamento tra Liam e la moglie preoccupa molto Finn che – dopo aver saputo da Steffy che ha intenzione di allontanarsi da Los Angeles – si chiede se Liam possa approfittarne per riconquistarla.

Le confessioni di Liam nelle prossime puntate Beautiful

Dopo la fine del suo matrimonio con Hope, causata dal suo tradimento con Thomas, Liam si confida con Bill e Wyatt. Il giovane ammette di amare ancora Steffy e di sperare di poter tornare con lei, ma riconosce che la situazione è complicata anche perché la Forrester è ancora sposata con Finn.

Bill invita il figlio a riflettere non solo sui suoi sentimenti, ma anche sulle sue priorità.

Cos’altro accade nella soap Mediaset?

Sebbene la storyline tra Liam, Hope, Steffy e Finn sia destinata a occupare la maggior parte delle trame settimanali, non mancheranno neppure altri sviluppi per gli altri interpreti. In particolare vedremo Eric costretto ad affrontare problemi di salute che si ripercuoteranno inevitabilmente anche sul suo lavoro.

I problemi di salute limitano la sua abilità nel disegnare, ma con il sostegno di R.J. trova la motivazione per portare avanti la creazione di una nuova collezione d’alta moda. Il ragazzo si dimostra molto affettuoso e conforta il nonno dicendogli che la sua abilità è rimasta intatta.