Le anticipazioni di Beautiful in onda dall’11 al 17 febbraio 2024 ci rivelano che Thomas e Steffy festeggeranno il ricongiungimento familiare tra Ridge e Taylor. Thomas ricorderà come è riuscito a sbarazzarsi di Brooke usando l’app vocale di Douglas per la chiamata falsa ai servizi sociali con la voce della Logan. Liam esprimerà preoccupazione per la vicinanza tra Hope e Thomas, mentre Katie e Carter discuteranno del loro bacio improvviso, menzionando la partenza improvvisa di Quinn. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Ridge torna da Taylor

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dall’11 al 17 febbraio – Brooke rivelerà a Hope che Ridge sta rientrando da Aspen, e sottolineerà il fatto che questa sarà per lei l’ultima occasione per scoprire cosa sia accaduto e cercare di riconquistarlo.

La sua speranza però sembrerà svanire quando Ridge e Taylor – parlando con Thomas e Steffy – riveleranno loro come si sono riuniti. Ridge avrà così fatto la sua scelta, decidendo di tornare al fianco della dottoressa Hayes? Brooke sarà devastata e neppure la vicinanza di Bill Spencer – che spererà di potersi rimettere con lei dopo l’addio di Ridge – riuscirà a tirarle su il morale. La Logan non riuscirà a darsi pace.

Anticipazioni Beautiful, non è stata Brooke a chiamare i servizi sociali

Mentre la Logan si interrogherà sui motivi che possono aver spinto Ridge a tornare con Taylor, il Forrester sarà amareggiato dalla scoperta appena fatta sulla chiamata ai servizi sociali. Lo stilista non potrà dimenticare la voce di Brooke sentati nella telefonata registrata e sarà assolutamente convinto della sua colpevolezza.

Ma sarà andata davvero così? In realtà a denunciare la situazione del piccolo Douglas non sarà stata la Logan, come potremmo intuire da un flashback. Proprio il figlio di Ridge – che da tempo starà tramando con la sorella Steffy per consentire un riavvicinamento dei genitori – avrà chiamato il Servizio Tutela Minori usando un’applicazione vocale del telefono del figlio, che gli ha permesso di riprodurre la voce della matrigna.

Beautiful, trame al 17 febbraio 2024: Bill pronto a consolare Brooke

Non appena saputo quanto è successo, Bill Spencer si recherà da Brooke con l’intenzione di consolarla. Il magnate nutrirà in cuor suo la speranza di poter tornare con lei, ma la Logan lo allontanerà dicendogli di amare ancora lo stilista e sperare che lui possa tornare sui suoi passi.

Bill non intenderà lasciarla sola, ma alla fine le pressioni di Liam lo convinceranno ad andarsene. Lo Spencer si recherà a casa di Deacon, al quale intimerà di stare alla larga da Brooke. A casa dello Sharpe ci sarà Sheila, che starà discutendo con il padre di Hope, il quale le imporrà delle regole per una pacifica convivenza. La discussione tra i due sarà interrotta da Bill, che vorrà assicurarsi che Deacon non intenda approfittare dell’addio di Ridge a Brooke per riconquistarla.

Beautiful, cos’altro accade?

Liam confesserà a Hope la sua gelosia, per il fatto che stia passando troppo tempo con Thomas.

Katie Logan e Carter avranno una furiosa discussione a causa del bacio che si saranno scambiati la sera prima. I due si confronteranno anche sull’improvvisa partenza di Quinn da Los Angeles, e la sorella di Brooke rassicurerà l’avvocato dicendogli che prima o poi troverà la donna della sua vita.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.