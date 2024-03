Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 23 al 29 marzo 2024 ci rivelano che Ridge chiederà a Taylor di sposarlo. La notizia del loro matrimonio renderà felici Steffy e Thomas, mentre Eric sarà preoccupato per Brooke. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Douglas scopre l’inganno di Thomas

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 16 al 22 marzo – assisteremo alla cena di prova del matrimonio tra Taylor e Ridge. Quest’ultimo apparirà sotto pressione, a causa delle domande di Eric sui motivi che lo hanno portato a questa decisione.

Alla fine il Forrester rivelerà di aver scoperto che è stata Brooke a fare la telefonata ai servizi sociali per sottrarre Douglas a Thomas. Ridge affermerà di aver sentito con le sue orecchie la registrazione della telefonata, e Taylor apparirà turbata dal fatto che lui le abbia tenuto nascosto tutto quanto.

Ma sarà stata davvero Brooke a fare quella telefonata?

Douglas saprà che non è affatto così, poiché avrà scoperto che è stato proprio suo padre a chiamare il Servizio Tutela Minori usando una app per camuffare le voci. Solo lui e Thomas sapranno la verità, e quest’ultimo si affretterà a mandare il figlio in camera sua per scongiurare il pericolo che possa rivelare a tutti il suo inganno.

Ma Douglas non potrà fare a meno di sentirsi in colpa nei confronti di Brooke e deciderà di svelare a zia Steffy l’inganno architettato da suo padre. La giovane – proprio come il fratello – ha sempre sperato che i suoi genitori potessero ricongiungersi, ma non sarà disposta ad accettare che questa nuova unione inizi con l’inganno. Tra Steffy e Thomas scoppierà una lite.

Anticipazioni Beautiful, Brooke in preda allo sconforto

Donna rivelerà a Brooke la decisione di Ridge di sposare Taylor. La notizia getterà la Logan nello sconforto.

Brooke si confiderà con le sorelle, ribadendo di non riuscire a capire il motivo per cui Ridge l’ha lasciata. Il Forrester non le avrà dato alcuna spiegazione e lei – quando apprenderà delle imminenti nozze con Taylor – si precipiterà in ufficio per chiedergli spiegazioni.

Beautiful trame al 29 marzo 2024, cos’altro accade?

Bill andrà a casa di Brooke per dichiararle tutto il suo amore e Carter ascolterà di nascosto la conversazione. Quando lo Spencer le chiederà di tornare con lui, Brooke rifiuterà.

Prima che il matrimonio tra Ridge e Taylor abbia inizio, Eric tenterà di spingere il figlio a riflettere se sia davvero questo ciò che vuole.

Intanto proseguiranno i preparativi per le nozze. Sembra che il piano architettato da Thomas stia dando i suoi frutti, sarà davvero così?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.