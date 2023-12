Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 23 al 29 dicembre 2023 ci rivelano che Liam si recherà a casa Forrester per riprendere Douglas. Qui incontrerà però Thomas e lo scontro tra i due sarà inevitabile. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Liam affronta Thomas

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 23 al 29 dicembre – vedremo Liam raggiungere la villa dei Forrester, per riprendersi Douglas. Una volta giunto là però, il marito di Hope si imbatterà in Thomas. Lo scontro tra loro sarà inevitabile. e lo Spencer affronterà quello che – secondo lui – è il vero problema, ovvero la rinata ossessione del giovane Forrester per sua moglie.

Nel frattempo anche Brooke e Taylor saranno protagoniste di una discussione animata, nella quale ognuna delle due cercherà di dimostrare la ragionevolezza della propria posizione rispetto al futuro del figlio di Thomas.

Anticipazioni Beautiful settimana 23-29 dicembre

Steffy e Thomas proseguiranno nel loro piano, facendo pressioni su Ridge e sperando di convincere così il padre a lasciare definitivamente Brooke e tornare con Taylor. L’uomo apparirà confuso e indeciso tra le due donne e ricorderà i momenti felici vissuti con entrambe.

Brooke sarà consapevole del fatto che il marito sia confuso, ma confida alla figlia Hope di

avere fiducia in Ridge e di non ritenerlo capace di mandare a monte il loro matrimonio.

Liam sarà sempre più convinto che Thomas usi il figlio per manipolare Hope, e pregherà la moglie di stare in guardia. Hope nel frattempo temerà che i due fratelli Forrester possano davvero distruggere il matrimonio di Brooke e Ridge. La giovane si recherà così da Thomas e Steffy per avvertirli che non starà più a guardare mentre calunniano sua madre.

Beautiful, spoiler al 29 dicembre: cos’altro accade?

La giovane Logan non avrà dubbi sul fatto che Ridge ami sua madre e che niente e nessuno potrà cambiare questo dato di fatto. Il comportamento di Ridge però, sembrerà dimostrare l’esatto contrario. Il Forrester si recherà infatti da Taylor e le dichiarerà il suo amore. La dottoressa risponderà alla sua dichiarazione domandandogli se questo significa che lui è pronto a iniziare una nuova vita con lei. La Hayes sembrerà ansiosa di stravincere sull’eterna rivale, e ribadirà a Ridge che non potrà mai essere davvero felice con Brooke, poiché il tradimento sembra far parte del DNA della Logan e sicuramente tornerà a tradirlo ancora.

Sarà davvero la fine del matrimonio tra Brooke e Ridge?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.