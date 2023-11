Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 2 all’8 dicembre 2023 ci svelano che Sheila riuscirà ad avvicinarsi pericolosamente al piccolo Hayes e, dopo averlo stretto forte a sé, cercherà di rapirlo. Nel frattempo Brooke e Liam, dopo essere stati esclusi da un party a villa Forrester, saranno invasi da terribili sospetti. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Sheila cerca di rapire il piccolo Hayes

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 2 all’8 dicembre – vedremo Sheila Carter avvicinarsi a casa di Steffy e Finn di nascosto. Senza essere vista la perfida rossa spia la nuora e il figlio mentre si abbracciano e – al momento opportuno – si intrufola all’interno dell’abitazione e prende in braccio il piccolo Hayes con l’intenzione di rapirlo.

Deacon si precipita e intima alla Carter di lasciare la casa. I due discutono e lo Sharpe dice a Sheila che potrà avere un rapporto con suo figlio solo da dietro alle sbarre, visti i crimini che ha commesso. Rimasta sola, la dark lady si perde nei ricordi, immaginando Finn che le corre incontro per abbracciarla mentre lei gli assicura che resteranno per sempre insieme. Nel frattempo un rumore insospettisce la giovane Forrester che decide di andare a vedere cosa succede. Dopo aver aperto la porta sul retro, Steffy resta basita nel trovare Sharpe.

Per cercare di spiegare la sua presenza lì Deacon racconta a Steffy di avere incontrato Finn a Il Giardino e di essere stato contento nel vederlo in perfetta forma. La giovane Forrester però, continua a essere sospettosa: perché non ha bussato alla porta principale?

Beautiful, spoiler all’8 dicembre

Brooke è sempre più preoccupata per il piccolo Douglas, trasferitosi con Thomas a casa di Eric. La sua preoccupazione aumenta quando scopre che anche Ridge intende trasferirsi a villa Forrester, per stare vicino al figlio e al nipote e assicurarsi che tutto proceda bene. La Logan insiste con Ridge, invitandolo a rimanere con lei per poter recuperare il loro rapporto, ma lui ha già preso la sua decisione.

La situazione si fa ancora più critica quando Brooke viene a sapere che Steffy ha organizzato una cena in famiglia a villa Forrester, escludendola dalla lista degli invitati. I sospetti di Brooke che Steffy stia tramando per un riavvicinamento tra suo padre e Taylor sono condivisi da Liam. Anche lo Spencer non figura infatti tra gli invitati, mentre ci sarà un posto a tavola per Hope. A invitare la giovane Logan è Thomas, sebbene Steffy si mostri piuttosto infastidita dalla sua presenza.

Il Forrester junior smorza i toni della sorella affermando che Hope è la madre di suo figlio e – sebbene sia una Logan – può andare alla villa quando desidera.

Ma sarà davvero questo il solo motivo per cui Thomas ha invitato Hope alla cena, escludendo Liam?

Beautiful, spoiler americani: cos’altro accade?

Eric trova ingiusto che Brooke e Liam non siano con loro e non esita a riferirlo a Ridge, sottolineando che sono tutti una grande famiglia. Steffy nel frattempo è convinta che i suoi genitori possano tornare insieme, mentre Hope è sempre più preoccupata per sua madre.

Quando Ridge rincasa confida alla moglie quanto sia stato rigenerante trascorrere del tempo con i suoi figli e nipoti, poi la bacia con passione. Hope torna a casa e Liam – non vedendo Douglas – non esita a lanciarle un avvertimento: Thomas è un manipolatore e va assolutamente fermato.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.