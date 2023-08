Le puntate di Beautiful in onda dal 19 al 25 agosto 2023 ci svelano che – dopo la pausa estiva di Ferragosto nella quale sono andate in onda le repliche della soap – riprende la consueta programmazione con gli episodi inediti. Ritroveremo Brooke pronta a lottare per riconquistare Ridge, nel frattempo sempre più vicino alla grande ex Taylor, i dilemmi di Eric e il dolore di Steffy. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful, Brooke allontana Deacon

Dopo l’ultimo appuntamento con le repliche di Beautiful previsto per domenica 20 agosto, la soap è pronta a tornare su Canale 5 con puntate inedite che promettono di tenerci incollati ai teleschermi. Ritroveremo le trame da dove le avevamo lasciate, con Brooke impegnata a riconquistare il marito, che nel frattempo si è pericolosamente riavvicinato a Taylor.

Mentre anche Bill cerca di convincere Ridge a tornare da Brooke, quest’ultima parla con Deacon e gli chiede di non frequentare più la proprietà della Forrester. Lo Sharpe la prende malissimo, ma Brooke sa che solo allontanando il padre di Hope potrà davvero sperare di convincere Ridge a tornare sui suoi passi. Tra l’altro il Forrester sa bene che l’incidente di Capodanno è stato opera di Sheila.

Beautiful, trame USA: Carter bacia Paris, Grace li vede

Grace prova a convincere Zende a combattere per riconquistare Paris, ma la giovane non intende permettere alla madre di intromettersi nella sua vita sentimentale.

Più tardi la donna vede la figlia baciare Carter e lo riferisce a Ridge.

Ridge – ignaro del fatto che il padre abbia ripreso a vedersi con Donna – spinge Quinn a riavvicinarsi a Eric. La Fuller, tornata a casa, confessa al marito quanto sia ancora innamorata di lui. Mentre la coppia discute arriva Hope, che non può fare a meno di notare che c’è una piccola crisi di matrimonio.

Spoiler Beautiful, la rivelazione di Carter

Carter si reca a casa di Quinn e le rivela che il solo motivo che lo ha spinto a riprendere la relazione con Paris è quello di dimenticarla. Quinn già lo sapeva, ma mentre i due parlano la donna inizia a preoccuparsi. Il battito di Eric – che lei continua a monitorare – si è fatto improvvisamente strano. Cosa sono quei picchi insoliti che l’apparecchio le invia?

Preoccupata Quinn chiama Bridget, che però la invita a non preoccuparsi. Carter osserva la scena e invidia la dedizione di Quinn per il marito.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.