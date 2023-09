Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 16 al 22 settembre 2023 ci svelano che Finn si risveglierà e ricorderà quanto accaduto in quella terribile notte. Sarà un brutto colpo per Sheila. che vedrà così svanire ogni possibilità di recuperare i suoi rapporti con il figlio. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Finn si risveglia

Nonostante Mike sia contrario, Sheila decide di aumentare la potenza del defibrillatore per salvare la vita del figlio. La decisione sembra dare i suoi frutti, e Finn si riprende e apre gli occhi. Il ragazzo sembra riconoscerla, e Sheila gli chiede cosa ricordi della notte in cui gli hanno sparato.

Se la perfida rossa aveva sperato in una amnesia del figlio è destinata a rimanere delusa: Finn ricorda infatti che a sparargli è stata proprio lei e le chiede di essere portato in ospedale e di poter rivedere Steffy e i bambini. Sheila rifiuta, Finn capisce di essere in mano a una pazza psicotica e inizia a pensare a un piano di fuga.

Beautiful, anticipazioni settimanali al 22 settembre

Hope e Liam si chiedono dove possa essere finita Sheila, mentre Ridge tranquillizza Taylor dicendole di aver aumentato la sicurezza per mettere al sicuro Steffy. La figlia dei Forrester è al sicuro all’estero insieme ai bambini e Sheila non riuscirà mai a trovarli. Più tardi il Forrester si reca da Brooke per assicurarsi che stia bene, e le dice che ha deciso di tornare a casa.

La Logan si prepara così al ritorno del coniuge, che si è recato da Taylor per “mettere in chiaro” la situazione. Se Brooke è in trepidazione per l’esito dell’incontro, la dottoressa Hayes rimane profondamente ferita dalle parole d’addio di Ridge. Taylor si reca al “Giardino” per sfogare la sua frustrazione con Deacon.

Intanto Brooke e Ridge sembrano aver ritrovato la sintonia di un tempo, proprio come Carter e Quinn, che si godono sereni la loro luna di miele.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Paris è ancora profondamente depressa per la fine della storia con Carter. Jack – convinto come tutti che Finn sia morto – si reca a casa di Taylor e Thomas distrutto dal dolore e ancora ignaro del destino di Li.

Sheila è al capezzale di Finn e lui cerca di convincerla a uscire per procurargli dei medicinali di cui ha bisogno. Il giovane ha ormai ben chiaro di essere prigioniero di una pazza e pensa a un modo per poter fuggire.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.