Le anticipazioni di Beautiful dal 27 settembre al 3 ottobre 2020 ci svelano che assisteremo al momento in cui Liam e Hope potranno finalmente riabbracciare la loro piccola Beth. Ma vediamo insieme come verranno a sapere che la loro bambina non è morta il giorno del parto, come avevano sempre creduto.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 27 settembre al 3 ottobre 2020

Uno dei protagonisti principali in questa settimana sarà il piccolo Douglas. Il figlio di Thomas infatti, trovandosi in compagnia di Liam e Steffy, si farà scappare che Phoebe è in realtà Beth.

La sicurezza con cui il bambino sostiene quanto afferma lascerà sconcertato Liam e la povera Steffy, che ignara di tutto aveva adottato Phoebe dal dottor Reese e da Flo. Tra l’incredulità e la gioia Liam abbraccia così la bambina con immenso amore, mentre cerca di convincere anche Steffy che quanto affermato da Douglas non può che essere la verità.

Intanto Shauna fa il possibile per convincere la figlia a mantenere quel segreto, mentre Flo è sempre più intenzionata a rivelare la verità a Wyatt. Liam sente che la sola persona che possa davvero confermare quanto sostenuto dal figlio di Thomas sia proprio la Fulton, ed è per questo che non esiterà a confrontarsi con lei.

La giovane donna non riesce a resistere davanti alle suppliche di Liam. Quando lui le chiede di raccontagli quanto accaduto veramente quel giorno alla clinica finisce per rivelargli tra le lacrime quello che lui aveva già intuito dalle parole di Douglas: la piccola Phoebe è in realtà Beth.

Spoiler Beautiful: Liam dice la verità a Hope

A questo punto a Liam non rimane che correre da Hope a rivelarle quanto ha appena scoperto, e mentre Thomas urla alla donna che ha appena sposato di non ascoltarlo, Liam le dice tutta la verità. La reazione violenta del figlio di Ridge, che non esita ad aggredirlo con violenza, finisce per convincere Hope che quanto sta dicendo Liam sia assolutamente vero. I due rivali vengono alle mani, ma è proprio Liam ad avere la meglio e, dopo aver costretto Thomas ad arrendersi, abbraccia Hope ancora incredula e felice.

La loro piccola Beth è viva e quel futuro insieme, tutti e tre felici, sembra esser tornato di colpo così vicino. Per sapere se davvero non è ancora giunto il momento di scrivere la parole fine alla loro unione però, dovremmo attendere ancora una settimana, quando gli spoiler ci porteranno nuove news su The Bold and The Beautiful.

Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming trasmesse ogni giorno alle ore 13,40 su Canale 5.