Le anticipazioni di Beautiful dal 20 al 26 settembre 2020 ci svelano che assisteremo finalmente al momento in cui Hope scopre che la sua figlioletta Beth, che lei ha creduto morta durante il parto, è in realtà viva. A svelarle questo segreto mantenuto a lungo sarà qualcuno di veramente inaspettato.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 20 al 26 settembre 2020

Brooke insiste con la figlia Hope per farle ottenere l’annullamento del matrimonio con Thomas, visto che la sua prima notte di nozze l’ha passata da sola. La sorpresa che lui le aveva preparato, prenotando una notte in hotel per la luna di miele, non è infatti stata per niente gradita da Hope.

Flo intanto è sempre più oppressa dai sensi di colpa, a causa dell’inganno portato avanti con il dottor Reese. Per cercare di attenuarli confessa a Hope di essere stata assunta alla Forrester solo grazie ad un sotterfugio, ma le manca il coraggio per confessare alla cugina i veri motivi del suo malessere. Si lascia però scappare una frase che insospettisce Wyatt, il quale decide di indagare.

Se Brooke insiste con la figlia per convincerla a chiedere l’annullamento del matrimonio, Flo non manca di spronarla a tornare con Liam. Thomas intanto si trova a dover chiedere scusa al figlioletto per averlo sgridato.

Poco dopo Douglas, parlando con Hope, si lascia sfuggire una notizia che lascia la donna sconvolta: la piccola Beth non è affatto morta. Cercando di mantenere il sangue freddo Hope si rivolge al bambino per chiedergli se lui sente Beth vicina come sua madre Caroline, ma lui le toglierà ogni dubbio affermando che non è così: sua madre è morta mentre Beth è viva.

Quando Thomas e Hope si trovano da soli nella camera d’albergo per la loro prima notte di nozze le cose non vanno come lui aveva sperato: Hope si rifiuta di fare l’amore con lui. Questo porta enorme preoccupazione nelle sorelle Logan, che conoscendo il carattere violento di Thomas temono una reazione per quel rifiuto.

Spoiler Beautiful: Flo si sente male

Non riuscendo più a reggere la tensione per quanto sta accadendo Flo Fulton accusa un malore. Sicuramente il suo sistema nervoso è stato messo a dura prova, e dal momento in cui ha accettato di collaborare con il dottor Reese per portare avanti l’inganno a spese della povera Hope e di Liam sono accadute così tante vicende che hanno portato la tensione alle stelle, come i fatti che l’hanno condotta a scoprire che Hope è sua cugina.

Ma sarà stata solo la tensione nervosa a provocare quel malore o ci sarà dell’altro? Per scoprirlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana con nuove anticipazioni di Beautiful. Nel frattempo qui potete seguire tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale5.