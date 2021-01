Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che assisteremo all’ennesima crisi di coppia tra Brooke e Ridge, causata da una differenza di vedute su Thomas. Mentre la Logan vorrebbe che il ragazzo accettasse di sottoporsi ad un programma di cure per tenere a bada la sua ossessione per Hope, il padre del giovane è convinto che la moglie agisca solo per permettere a sua figlia di avere la custodia di Douglas.

Anticipazioni americane Beautiful: l’ultimatum di Ridge

“Perdona Thomas o divorziamo” queste sono le dure parole con cui Ridge da a Brooke un ultimatum. Brooke fa notare al marito che vi è anche un’altra questione che sta creando un allontanamento tra loro: si tratta di Shauna Fulton. Ridge le risponde liquidando la “questione Fulton” come qualcosa di poco importante e le risponde che se lei riuscisse a perdonare Thomas tutto potrebbe tornare come prima tra loro. Ma Brooke non riesce proprio a perdonare il ragazzo per tutto il male che ha causato a sua figlia, quando ha deciso di nasconderle che aveva scoperto che la piccola Beth era in realtà viva.

Ridge si vede così costretto a dare il via alle pratiche per il divorzio e quei documenti riaccenderanno le speranze di Shauna. Ma Ridge sarà ben chiaro con la Fulton, confessandole che, nonostante i documenti per il divorzio siano ormai pronti, lui ama ancora Brooke alla follia e non rinuncerà a giocare un’ultima carta per cercare di salvare il loro matrimonio.

Shauna può però contare sulla complicità di Quinn, che non esiterà a proporre alla Fulton un piano diabolico per incastrare Ridge.

Spoiler Beautiful: Thomas inganna Douglas

Mentre Brooke e Ridge sembrano avviarsi così inesorabilmente verso la fine del loro matrimonio, Thomas sembra intento a tessere una rete a maglie sempre più fitte, nella quale spera di far cadere Hope. Per riuscire a portare a termine i suoi piani il giovane non si ferma davanti a nulla, e anche suo figlio finisce per essere una pedina da muovere a suo piacimento.

Facendogli credere che si tratti di un gioco Thomas convince Douglas affinché insista con Hope per farla andare a lavorare alla Forrester Creations, e la donna finirà per accettare in nome dell’affetto immenso che la lega al bambino. La notizia che Hope e Thomas lavoreranno insieme alla linea di moda finisce inevitabilmente per preoccupare Brooke, che teme seriamente che sua figlia sia in pericolo. Purtroppo il suo istinto materno non sbaglierà. Cosa avrà in mente Thomas per cercare di riportare Hope tra le sue braccia?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni americane di Beautiful torneranno la prossima settimana. Nell’attesa di conoscere i nuovi eventi qui potete seguire le repliche in streaming di tutte le puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.