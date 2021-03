Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che non mancheranno nuovi momenti di tensione e che i colpi di scena saranno dietro l’angolo. A sconvolgere la vita dei protagonisti della soap ambientata a Los Angeles saranno i risultati del test di paternità sul figlio che Steffy porta in grembo.

Anticipazioni americane Beautiful: arriva il risultato sul test di paternità

Le anticipazioni straniere di Beautiful preannunciano un nuovo psicodramma. I risultati del test DNA riveleranno che il figlio che Steffy porta in grembo è frutto del tradimento dovuto ad un attimo di debolezza di Liam. Lo Spencer, dopo aver frainteso i rapporti tra Hope e Thomas, era infatti corso a rifugiarsi tra le braccia dell’ex moglie.

La notizia che il bambino non è di John Finnegan, attuale fidanzato di Steffy, ma dell’ex marito della giovane, susciterà come prevedibile molti sconvolgimenti. Hope si troverà davanti ad un evento che renderà ancor più evidente e doloroso il tradimento di Liam e questo potrebbe spingerla davvero a cercare conforto tra le braccia di Thomas. Il ragazzo, tra l’altro, dopo aver affrontato l’intervento alla testa risulterà profondamente cambiato.

Il dottor Finn si sentirà tradito e lascerà Steffy, la donna con cui aveva sognato un futuro roseo, mentre la famiglia Forrester si troverà ad affrontare un durissimo colpo.

Ma chi sarà a dare ai protagonisti la notizia che sconvolgerà loro la vita? Steffy aveva già scelto la dottoressa Campbell, che già si era occupata in passato del test sul DNA della piccola Kelly. Molti i dubbi che aveva lasciato nei telespettatori quando aveva dichiarato che la bambina era la figlia di Bill e non di Liam. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani sembrerebbe che anche stavolta assisteremo ad un esito che non scioglierà ogni dubbio.

Il recente ritorno a Los Angeles di Vinny, amico stretto di Thomas, potrebbe contribuire a gettare qualche ombra sugli esiti del DNA. Se in occasione del test per Kelly c’era Bill che si aggirava intorno al laboratorio, stavolta avremmo modo di vedere Vinny nei paraggi dello studio della dottoressa Campbell. Quanto è legato Vinny a Thomas? Fino al punto di falsificare i risultati per compiacere l’amico?

Spoiler Beautiful puntate straniere: Thomas felice per il risultato

Non vi sono dubbi sul fatto che il figlio di Ridge risulterà particolarmente soddisfatto dalla piega che prenderanno gli avvenimenti. Hope, delusa dal tradimento del marito, non esiterà a voler mettere la parola fine alla sua relazione e, sebbene con il cuore a pezzi, sarà propensa a voltare pagina. E nel capitolo successivo potrebbe esserci un posto anche per Thomas.

Nell’attesa di vedere quale piega prenderanno gli eventi, cari amici lettori, vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.