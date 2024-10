La schiera del Forrester sarà destinata ad allargarsi nelle prossime puntate di Beautiful. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti, arriverà sulla scena anche Electra Forrester, ovvero la nipote di John, il fratello di Eric. Scopriamo qualcosa di più sulla new entry nella storica soap americana.

L’arrivo di Electra Forrester nei prossimi episodi Beautiful

Tante volte abbiamo assistito nel corso degli anni ad arrivi inattesi nella soap a stelle e strisce, ma in genere si è trattato del “ritorno” di personaggi storici, o della “crescita veloce” di esponenti della nuova generazione. In questi anni abbiamo visto entrare a far parte del cast la piccola Beth, Douglas e Kelly, figli dei protagonisti, ma anche ritorni tanto inattesi quanto sorprendenti, come Sheila Carter e Taylor Hayes.

Quella che sta per arrivare però non sarà un personaggio che fa parte del passato della soap, ma un familiare inedito e creato ex novo. Di chi si tratterà? La persona che si prepara a fare il suo ingresso nel cast della soap è nientemeno che Electra Forrester, ovvero la nipote di “nonno” John, fratello di Eric.

Nelle puntate americane di Beautiful, la schiera dei Forrester presenti sulla scena si allarga, ma non grazie al ritorno di personaggi storici o alla “crescita veloce” di esponenti della nuova generazione, bensì tramite l’arrivo di un familiare del tutto inedito, creato ex novo. La donna farà la sua prima apparizione nella puntata in onda il prossimo 22 ottobre, e sarà l’occasione per conoscere qualche dettaglio in più sul nuovo ramo della famiglia.

Il fratello di Eric è infatti stato spesso nominato, prima di fare la sua comparsa ufficiale sulla scena solo nel 2014. A prestare il volto al personaggio era l’attore americano Fred Willard, scomparso nel 2023. Resta da capire quale sarà il destino che gli autori avranno scritto per John: apprenderemo tramite Electra che il nonno è morto oppure continuerà a restare in vita, magari con un futuro recast?

Electra Forrester, qualche curiosità sul nuovo personaggio di Beautiful

La nipote del prozio di Steffy e Thomas sarà interpretata dall’attrice ventenne Laneya Grace. Elettra si aggiungerà ai tanti volti “teen” presenti nella soap, e rappresenterà un possibile spunto per nuove avventure che potrebbero vederla coinvolta sentimentalmente con R.J. Forrester o Will Spencer.

R.J. infatti – pur essendo suo cugino – non condivide con lei un legame di sangue.

Electra non sarà sola, il ritorno di Ivy Forrester nelle prossime puntate Beautiful

Non sarà solo Electra a sconvolgere l’atmosfera in casa Forrester. Oltre a lei infatti, un altro personaggio si prepara a tornare nella fortunata serie americana: Ivy Forrester. La donna è zia di Electra, in quanto figlia di John e sorella di Jessica Forrester. La figlia australiana di John Forrester sarà come sempre interpretata dall’attrice Ashleigh Brewer.

Al momento non sappiamo se l’arrivo a Los Angeles della designer di gioielli sarà limitato a un’apparizione “guest” (come quella di alcuni mesi fa quando si riaffacciò sulla scena solo per confessare il suo interesse per Liam Spencer) o se Ivy si tratterrà a Los Angeles. Con molta probabilità il suo ingresso servirà per introdurre la nipote Electra.

All’epoca Ivy venne presentata come la figlia di John e Claire Forrester (mai apparsa in scena).

Sono molti i dettagli da chiarire sulle trame future Beautiful, e attendiamo con impazienza ulteriori news dagli spoiler americani. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla vostra soap preferita.