Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 16 a domenica 22 dicembre 2019 rivelano novità a dir poco clamorose. Mentre Hope stenterà a riprendersi, Reese presenterà a Taylor una neonata in cerca di famiglia. Chi sarà la creatura che il ginecologo spaccerà per la figlia di Florence Fulton?

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 22 dicembre 2019

Tutti si prepareranno per raggiungere Eric e fare le condoglianze a Hope e Liam per la scomparsa della piccola Beth. Zoe si sentirà molto a disagio in mezzo ai Forrester e sarà in apprensione per Reese. Quest’ultimo, nel frattempo, si sentirà molto in colpa per quanto accaduto alla giovane Logan. Pam, nel vedere il volto di Quinn rigato dalle lacrime, sminuirà i sentimenti che la moglie di Eric sta provando per Hope e Liam. Steffy abbraccerà la sorellastra, mentre Taylor consegnerà alla ragazza un biglietto con un numero di un gruppo di sostegno.

In quel preciso momento, la Hayes riceverà una chiamata da parte di Reese e l’uomo le chiederà di raggiungerlo appena possibile. Dopo aver dato le condoglianze a Hope e Liam, gli invitati inizieranno a lasciare Villa Forrester. Brooke accompagnerà Taylor alla porta e le due donne si abbracceranno. Zoe si avvicinerà alla signora Logan per porgerle le più sentite condoglianze anche da parte di Reese, ma la moglie di Ridge le farà capire che porterà avanti le indagini per scoprire cosa è successo durante il parto.

Spoiler puntate Beautiful: arriva Florence Fulton

Nelle puntate italiane di Beautiful in programma fino a domenica 22 dicembre, Reese confesserà a Taylor di aver fallito con Beth. La Hayes non riuscirà a trovare le parole di conforto, ma l’uomo le spiegherà che la neonata è morta per un distacco della placenta. Poi, il ginecologo si recherà in un’altra stanza, lasciando perplessa Taylor. Quando tornerà, porgerà alla donna una bambina.

Brooke raggiungerà Hope e si accorgerà dell’assenza di Liam. La ragazza le dirà che è stata lei a spingerlo a uscire in quanto era troppo in ansia. La signora Logan vorrebbe aiutare la figlia, ma lei la caccerà via. Nel frattempo, Taylor sarà ancora sconvolta di avere tra le braccia una neonata e chiederà spiegazioni a Reese. All’improvviso, una ragazza di nome Florence Fulton interromperà la loro conversazione, dicendo che quella bambina è sua figlia e che vuole darla in adozione.