Il pubblico l’ha eletta come vincitrice morale di questa edizione del Grande Fratello. Beatrice Luzzi ha affrontato nella casa un turbinio di emozioni contrastanti. A gennaio, la gieffina era uscita dopo la morte del padre Paolo, ma aveva deciso di rimettersi in gioco con grande stupore degli altri inquilini e dei telespettatori. Un percorso fatto di alti e bassi in cui Beatrice ha saputo tirare fuori le unghie ma anche difendersi dagli attacchi.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Beatrice Luzzi, grande protagonista del reality di Canale 5 prodotto da Endemol Shine Italy. In questa chiacchierata, la Luzzi ha ripercorso la sua esperienza nella Casa rivelando qual è stato il momento in cui ha capito di essere tanto amata dal pubblico.

Un’edizione che si è conclusa con la vittoria imprevista di Perla Vatiero che Beatrice commenta così: “Mi sono resa conto che il confronto su idee e contenuti un po’ più edificanti sarebbe stato difficile e quindi ho fatto un passo indietro”

Nella Casa del Grande Fratello, tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi era nata una particolare complicità. Con il tempo però i due si sono allontanati. Qualche giorno fa sul web era diventata virale una foto che ritraeva Beatrice a pranzo insieme con Alfonso Signorini. Il conduttore non ha mai nascosto di apprezzare l’attrice e ora in molti sperano che la Luzzi possa essere la prossima opinionista del reality: “Per il momento sono concentrata sul presente, sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo mi verrebbe abbastanza naturale”.

Tanti sono i progetti a cui vuole dedicarsi Beatrice Luzzi dopo l’esperienza del Grande Fratello. Quando le chiediamo se avrebbe voglia di partecipare anche all‘Isola dei Famosi, ci risponde però: “Non ce la farei. Da un punto di vista fisico non potrei farcela. L’entusiasmo non mi manca ma dovrei avere trent’anni di meno”. Speriamo ci ripensi.

Beatrice Luzzi, intervista esclusiva all’ex concorrente di Grande Fratello

Beatrice, sei considerata la vincitrice morale del Grande Fratello. Lo vedi come un contentino?

Non è stato un contentino, anzi, mi fa piacere essere considerata la vincitrice morale di questa edizione. Da un punto di vista personale il mio Grande Fratello lo considero vinto perché sono riuscita ad arrivare fino alla fine, restando me stessa.

Che concorrente pensi di essere stata?

Anomala, direi (ride). In primis per una questione anagrafica: alcune concorrenti che avevano la mia età e che sono entrate successivamente sono durate poco nella Casa. Anche la mia formazione é abbastanza anomala. Credo di aver dimostrato grande forza, resistenza e coraggio nel restare lì ma credo anche che la forza, il coraggio e la resistenza l’abbia dimostrata soprattutto chi lì mi ci ha voluto.

Il mio riconoscimento più grande va alla rete e alla produzione che hanno deciso di puntare su di me. Il consenso che ho ottenuto è andato poi probabilmente anche al di là delle aspettative.

Ma quando eri lì dentro avevi capito di essere così tanto amata?

Non così tanto, ma lo avevo capito grazie alle conferme continue del pubblico con i televoti. Durante la mia permanenza in Casa ho ricevuto anche tanti aerei. Più questo mi rafforzava più al contempo mi isolava dal gruppo, creando un clima di competizione. Alcuni inquilini sin dai primi giorni hanno iniziato a parlare male di me e quindi a fare collante tra loro usandomi come capro espiatorio. Un meccanismo sociale molto banale che funziona sempre.

Tracciando un bilancio della tua esperienza nella Casa, qual è stato il momento più bello?

È stato il momento in cui ho ricevuto per il compleanno i fuochi d’artificio da parte dei miei figli. In particolare, mi sono emozionata quando mi hanno gridato dall’esterno della Casa che erano orgogliosi di me: mi sono sentita meno sola e ho capito qual era la mia strada. Proprio quel giorno, a pranzo, mi ero confidata con alcuni inquilini e avevo detto loro che speravo che i miei figli fossero orgogliosi di me. In quel periodo stavo affrontando tante difficoltà all’interno della Casa e non sapevo cosa pensasse la gente all’esterno, se condividesse quello che facevo io e come mi comportavo. Un altro momento bello che mi piace ricordare è stato, sempre la sera del giorno del mio compleanno, quando gli altri inquilini sono stati molto affettuosi con me al di là di ogni mia aspettativa. I meccanismi nella Casa sono imprevedibili… infatti sto pensando di scrivere qualcosa su questa esperienza in modo da riuscire a darle contorni più definiti.

Quanto ha influito sulla vittoria di Perla la sua storia con Mirko? È una vittoria meritata?

Perla è entrata nella Casa del Grande Fratello per e con la storia di Mirko. Ha ottenuto molto spazio con quella storia ed è uscita grazie a quella storia. Sicuramente la relazione con Mirko è stata decisiva per lei. A me Perla stava simpatica nonostante avessi una visione di lei di una persona concentrata troppo su di sé e sulle sue esigenze. Il fatto poi che lei abbia avuto un ruolo di primo piano nell’episodio al ristorante non posso dimenticarlo.

A proposito di Perla, ai nostri microfoni, ha dichiarato di essere rimasta infastidita dopo aver visto un video in cui la definivi la regina del trash e ha aggiunto che tu saresti stata intimorita dal confronto con lei. Cosa pensi?

Mi sono resa conto che il confronto su idee e contenuti un po’ più costruttivi sarebbe stato difficile e quindi ho fatto un passo indietro: non mi interessava parlare di lavatrici o di latte. Non credo comunque che abbia lasciato un segno particolarmente distintivo nella Casa.

Fuori dalla Casa sta continuando a tenere banco il legame con Giuseppe Garibaldi. Qualche giorno fa sui social lui ha fatto sapere che vi state sentendo e che state cercando di capire. Sei intenzionata a rimettere insieme i pezzi della vostra conoscenza?

Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento.

Questa frattura nel vostro rapporto si è creata per l’invadenza di Anita?

A mio avviso anche per questo, sì. Giuseppe però non se ne è mai reso conto davvero e i nostri punti di vista su questa situazione sono sempre stati distanti. Io sapevo che tra noi c’era una bella complicità ma il fatto che lui non abbia avuto la lucidità e la maturità di smarcarsi dalle accuse quotidiane di Anita mi ha portato ad avere un confronto sia con lei che con lui. Un confronto nel quale Giuseppe continuava a ribadire che non gli importava cosa pensasse Anita. Per me quel momento è stato decisivo perché più o meno consapevolmente Giuseppe ha dato priorità alla loro amicizia. Così ho deciso di fare un passo indietro a livello privato, lui poi lo ha fatto pubblicamente, credo pentendosene.

A proposito di amicizia, nella Casa del Grande Fratello sei riuscita a costruirti delle amicizie vere?

Sono riuscita a creare rapporti veri con Stefano Miele, Fiordaliso e anche con altri che non voglio citare adesso perché non ho avuto ancora modo di vederli fuori.

Una volta fuori, ti sei ricreduta o rimasta delusa da qualcuno in particolare?

Sono uscita dalla Casa che ero già abbastanza delusa da molti degli altri inquilini. Guardando i vari video però ho visto da parte di Greta qualche affondo in più rispetto a quelli che mi aspettavo. Ha cercato di frapporsi tra me e i miei affetti per indebolirmi. Quanto a Letizia, lei ha giocato sempre su più fronti, in modo anche generoso, perdendo però in credibilità.

Alfonso Signorini non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione per te. Da questo punto di vista, ti sei sentita protetta da questo rapporto?

Tantissimo. Io ho avuto difficoltà in due, tre diverse occasioni quando, al di là dell’ostilità degli inquilini, ho sentito da parte di Alfonso qualche critica di troppo. Alfonso è sempre stato affettuoso ed empatico con me, ma – com’è giusto che fosse – non mi ha risparmiato anche osservazioni o critiche. Ci sono state delle volte in cui ha affondato più del solito e lì sono crollata. Mi sono resa conto di quanto fosse fondamentale per me la sua vicinanza.

In molti vorrebbero vederti come opinionista del reality. Cosa ne pensi? Ti piacerebbe? È una proposta che ti è stata fatta?

Io e Alfonso ci siamo visti perché lui sapeva che mi doveva un incontro (ride). Ora mi aspetto che mi inviti a cena, io e lui da soli! (ride). Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo lo sentirei nelle mie corde.

Sono tante le coppie che si sono create nella Casa. Secondo te c’è n’è qualcuna tra queste che durerà o comunque su cui punteresti?

Punterei su Paolo e Letizia. Al di là delle loro immense differenze, hanno approfondito così tanto le loro vite e le loro personalità che ora potranno viversi. Per quanto riguarda Mirko e Perla credo che sia un rapporto già consumato mentre Anita e Alessio credo esploderanno presto. Su Sergio e Greta invece non saprei.

Dopo il Grande Fratello, ti piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi? È un’esperienza che faresti?

No, non ce la farei. Da un punto di vista fisico non potrei farcela. L’entusiasmo non mi manca ma dovrei avere trent’anni di meno.

C’è qualcosa che ti mancherà della Casa?

Mi mancheranno tante cose. Mi mancherà la proprietà del tempo, la musica, la vita di comunità che mi piace molto, le feste in costume, l’intensità delle emozioni.