Conosciuta al pubblico televisivo come opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Roma in qualità di testimonial della resilienza sociale per il Premio Sorriso Diverso. Nel corso della sua esperienza come concorrente lo scorso anno, la Luzzi ha dimostrato una grande capacità di riuscire ad adattarsi alle situazioni più scomode e difficili offrendo così una guida preziosa su come affrontare la vita con determinazione restando fedeli a se stessi.

Beatrice Luzzi, intervista alla opinionista del Grande Fratello

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. Beatrice Luzzi ci ha parlato della sua esperienza come opinionista e del suo rapporto con Alfonso Signorini: “Ad Alfonso devo tantissimo, gli voglio un bene profondo, lo stimo molto come conduttore ma a volte bisogna anche far valere il proprio pensiero, il proprio punto di vista. Capita che possano esserci degli scambi, credo costruttivi, quindi ben vengano insomma. Stiamo lì anche per questo”.

Tra i concorrenti, Shaila sta sicuramente facendo parlare molto di se. Dopo essersi avvicinata a Javier, nella casa del Gran Hermano è scoppiata la passione con Lorenzo. Beatrice ha così commentato: “Quello che penso di Shaila l’ho detto quattro o cinque settimane fa. E tutto funziona da allora, tutto torna”.

Sul rapporto con Giuseppe Garibaldi con cui aveva condiviso sui social qualche giorno fa uno scatto insieme assicura: “Lui è venuto a Roma a studiare e quindi ogni tanto ci vediamo, lo seguo, cerco dargli buoni consigli e quando ho un pochino di tempo libero lo vedo”.

Parlando del suo ruolo di testimonial della resilienza sociale, ha dichiarato: “E’ una grande responsabilità. Credo di aver fatto non solo al Grande Fratello ma anche nel corso della mia carriera molte attività anche e soprattutto di volontariato con la missione di contribuire come tutti dovremmo alla coesione sociale, alla costruzione di una cultura sociale, di un patto, delle regole, di un miglioramento della convivenza. Sono onoratissima anche perché non è un premio solo formale ma anche ricco di contenuti. Mi sento di essere al posto giusto”.

Beatrice Luzzi ha escluso di tornare in futuro a recitare: “Sentimentalmente è un capitolo chiuso. Mi sono accorta che riesco a dare di più e ad avere gratificazione nell’esporre il mio pensiero e le emozioni. E’ pur vero che se dovesse capitare qualcosa di interessante che percorra questa via dell’impegno sociale lo farò molto volentieri”.

L’essere diretta e senza peli sulla lingua le ha creato qualche volta dei problemi. Spesso è stata fraintesa e Beatrice a tal proposito ha dichiarato:

“E’ molto strana questa cosa. Rimango sempre molto sbalordita perché mi sembra di dire cose molto banali e molto condivisibili e invece mi rendo conto che la maggior parte delle volte creo grandi divisioni. E’ vero anche che il tempo poi mi dà ragione. Ho un algoritmo sui social viziato che mi mostra solo cose belle. A parte le amiche di Pomeriggio 5 per il resto non so cosa dicono di me”.